Germanwings-Passagiere müssen sich weiterhin auf einen dreitägigen Streik bei der Airline ab Montag einstellen. Das kurzfristige Entgegenkommen der Lufthansa-Tochter im Tarifkonflikt mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo sei kein Grund, den Aufruf zur Arbeitsniederlegung zurückzunehmen. Das teilte Ufo am Samstagabend in einem Schreiben an ihre Mitglieder mit, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag. „Die Tarifkommission hat dies (...) entschieden, dass auf dieser Basis weder rechtlich, noch faktisch, noch aus sonst irgendeinem Grund der Streik abgesagt werden kann“, heißt es in dem Brief der Tarifkommission.

Ufo habe klare Forderungen gestellt, über die sie auch weiter verhandeln würde, „aber dazu kam leider keine Antwort außer dieser polemischen Pressemitteilung“. Damit ist eine Mitteilung von Eurowings gemeint, die am Samstagnachmittag an die Öffentlichkeit ging. Für Eurowings führt Germanwings ihre Flüge aus.

In dieser Mitteilung kam die Airline der Gewerkschaft kurz vor der angekündigten Arbeitsniederlegung im zentralen Streitpunkt entgegen: Sie biete „den Tarifvertrag Teilzeit der Lufthansa vollumfänglich und mit sofortiger Wirkung an“, heißt es darin.

Damit stand kurzzeitig eine Absage des Streiks im Raum. Ufo-Sprecher Nicoley Baublies hatte der Deutschen Presse-Agentur gesagt: „Sollte das tatsächlich helfen, werden wir den Streik absagen.“ Im Gespräch mit der Tarifkommission entschied man sich dann aber gegen die Absage - und drohte in dem Brief an die Mitglieder sogar mit einer Ausdehnung des Streiks: „Ganz im Gegenteil fürchten wir, bei der Kommunikation des Managements, dass drei Tage noch lange nicht genug sein werden.“

Ein Germanwings-Streiks hätte allerdings kaum Auswirkungen auf Berlin. In der Hauptstadt wären lediglich Verbindungen von Tegel nach Köln betroffen, „und das sind nur sehr wenige täglich“, sagte Flughafen-Sprecher Hannes Hönemann dem Tagesspiegel. „Aktuell ist die Lage in Tegel sehr entspannt. Und wir haben bislang keine Informationen, was passieren soll“, sagte er.

Germanwings unternehme alles, um Fluggästen ein normales Flugprogramm zwischen den Jahren anbieten zu können. Deshalb habe die Geschäftsleitung des Kölner Flugbetriebs der UFO die Schlichtung aller offenen Tarifthemen bei Germanwings angeboten.

„Damit signalisieren wir erneut unseren festen Willen, Germanwings Mitarbeitern schnellstmöglich klare Perspektiven für das Jahr 2020 und darüber hinaus zu geben. Dafür brauchen wir aber die Bereitschaft der UFO und schnelle Lösungen am Tariftisch, keine UFO-Streiks zwischen Weihnachten und Silvester“, sagte Germanwings-Geschäftsführer Francesco Sciortino.

Lediglich 30 Maschinen der 140 Eurowings-Flugzeuge sind im Flugbetrieb der Germanwings im Einsatz. Die Kabinengewerkschaft „Ufo“ hatte die Mitarbeiter der Germanwings vom 30. Dezember um 0 Uhr bis zum 1. Januar um 24 Uhr zu einem dreitägigen Streik aufgerufen.

Unsichere Zukunft für Germanwings-Mitarbeiter

Die Zukunft von Germanwings ist seit längerem unklar; es gibt Pläne, wonach die Gesellschaft über kurz oder lang in Eurowings aufgehen soll. Laut der Flugbegleitergewerkschaft Ufo bietet das Management den Mitarbeitern keine klare Perspektive. Die Gewerkschaft fordert unter anderem zwei Prozent höhere Löhne, höhere Spesen sowie verbesserte Arbeitsverhältnisse.

Verbunden mit der angebotenen Schlichtung soll auch für den aktuellen Streikgrund der UFO, die Einführung eines Tarifvertrags Teilzeit analog Lufthansa, eine kurzfristige Lösung gefunden werden. Dafür bietet Germanwings den Tarifvertrag Teilzeit der Lufthansa vollumfänglich und mit sofortiger Wirkung an.

In den meisten Fällen werde die Teilzeitstelle genehmigt

Teilzeit ist bereits seit vielen Jahren gelebte Praxis im Unternehmen. Bereits heute bietet Germanwings mehr als 30 verschiedene Teilzeit-Modelle an. Im Jahr 2019 konnten für die rund 800 Flugbegleiter nahezu alle Teilzeit-Wünsche realisiert werden.

Lediglich für elf Mitarbeiter konnte deren bevorzugter Wunsch nach Teilzeit aus operationellen Gründen nicht gewährt werden. Für diese Einzelfälle einen dreitägigen Streik vom Zaun zu brechen sei unverhältnismäßig, betonte Sciortino.

Passagiere, die im fraglichen Zeitraum reisen wollen, werden von Eurowings gebeten, sich vor dem Abflug im Internet oder über die Eurowings Kunden-App über den Status ihres geplanten Fluges zu informieren und ihre Kontaktdaten zu hinterlegen. (mit dpa)