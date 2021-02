Auf den Tag genau sieben Monate vor der Bundestagswahl am 26. September wählt die Berliner FDP ihre Kandidat:innen sowie deren Reihenfolge auf der Landesliste. Die Bundeswahlversammlung der Partei findet am Freitagnachmittag in Berlin-Neukölln statt.

An der Spitze der Liste ist nicht mit Überraschungen zu rechnen. Christoph Meyer, Vorsitzender der Berliner FDP und seit 2017 Mitglied des Bundestages, kandidiert konkurrenzlos auf Listenplatz 1, gefolgt von Daniela Kluckert.

Kluckert ist eine von drei Stellvertreter:innen Meyers im Landesvorstand und genau wie Meyer seit 2017 Mitglied des Bundestages. Auch Kluckert kandidiert ohne Gegenkandidaten. Sie und Meyer können damit sehr wahrscheinlich den Wiedereinzug in den Bundestag planen.

Aktuell steht die FDP in Umfragen zwischen sieben und neun Prozentpunkten. Das sind zwar etwas weniger als 2017, als die Partei bei 10,7 Prozent landete. Ein Ausscheiden aus dem Bundestag, wie zuletzt 2013 vorgekommen, steht aber aktuell nicht zu befürchten.

Spannung verspricht die Wahl um Listenplatz 3. Mit Generalsekretär Lars Lindemann, dem stellvertretenden Reinickendorfer Bezirkschef Friedrich Ohensorge sowie Carl Grouwet bewerben sich drei Kandidaten um den begehrten, weil aussichtsreichen, dritten Listenplatz. Grouwet war zuletzt Spitzenkandidat der Berliner FDP bei der Europawahl 2019. Er wird unterstützt von Hartmut Ebbing, der 2017 über den dritten Listenplatz in den Bundestag eingezogen war und im November seinen Rückzug angekündigt hatte.

Lars Lindemann muss um Listenplatz 3 bangen

Dem Vernehmen nach ist das Rennen zwischen den drei Bewerbern offen. Alle drei stehen "im Wettkampf zueinander", Absprachen gebe es nicht, hieß es im Vorfeld der Wahl. Reicht es im ersten Wahlgang nicht zur absoluten Mehrheit für einen Kandidaten, treten die beiden Erstplatzierten in einem zweiten Wahlgang gegeneinander an. Schließen sich die Anhänger des im ersten Wahlgang unterlegenen Kandidaten dem verbliebenen Kontrahenten Lindemanns an, könnte es dem Vernehmen nach eng werden.

Die Kandidatur Lindemanns sorgt in der Partei seit Monaten für Unruhe. Kritiker hatten dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten, Lindemann zog 2009 in das Parlament ein, bereits mit der zunächst kommissarischen Übernahme des Generalsekretärpostens vorgeworfen, damit den Weg zur eigenen Bundestagskandidatur zu ebnen. Auf einem Landesparteitag im November wurde er mit 64,7 Prozent der Stimmen auch offiziell ins Amt des Generalsekretärs gewählt.

Ebenfalls umkämpft ist der Listenplatz 4. Mit Henning Krumrey und Ann Cathrin Riedel bewerben sich zwei Novizen um den nach aktuellem Stand der Umfragen eher wenig aussichtsreichen Listenplatz. Weder Krumrey noch Riedel hatten bislang Mandate inne, gelten in ihren jeweiligen Fachbereichen aber als gleichsam kompetent. Die größeren Chancen werden Krumrey zugerechnet, Riedel dürfte im Fall einer Niederlage den Listen 5 für sich beanspruchen.

Darüber, wer auf welchen Platz gewählt wird, entscheiden rund 210 Delegierte, die unter "strengsten und konsequent angewendeten Hygieneauflagen" in Präsenz zusammenkommen. Mit den ersten Wahlergebnissen wird gegen 18.30 Uhr gerechnet.