Drogen Rekord-Kokainfund im Milliardenwert in Deutschland

Drogenfahnder haben in Deutschland eine Rekordmenge an Kokain im Wert von mehreren Milliarden Euro sichergestellt. Es handele sich um Dutzende Tonnen, teilte die Zentralstelle für Organisierte Kriminalität bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die riesige Drogenmenge sei bereits im vergangenen Jahr im Hamburger Hafen entdeckt worden.

Im Zusammenhang damit seien Durchsuchungen in sieben Bundesländern (Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen und Niedersachsen) erfolgt und sieben Haftbefehle vollstreckt worden.

© dpa-infocom, dpa:240614-99-393750/5

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.