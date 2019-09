Das Eintreten von Monika Herrmann (Grüne), der Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, für Drogendealer im Görlitzer Park, ist auf scharfe Kritik gestoßen. Benjamin Jendro, der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP), sagte dem Tagesspiegel: "Selbstverständlich dürfen wir keinen Menschen ausgrenzen. Frau Herrmann aber täte gut daran, die Probleme nicht zu bagatellisieren. Wir reden hier von Straftätern, die gefährliche Substanzen in Umlauf bringen, Menschen bedrohen und auch vor schwersten Gewalttaten nicht zurückschrecken."

Falko Liecke (CDU), der Jugend- und Gesundheitsstadtrat von Neukölln, in dessen Zuständigkeit auch die Drogenproblematik in seinem Bezirk fällt, sagte: "Ich bin fassungslos über diese Haltung zu Recht u Gesetz. Damit ist der Görlitzer Park praktisch ein rechtsfreier Raum." Timur Husein, der Kreisvorsitzende der CDU Friedrichshain-Kreuzberg erklärte: „Im Gegensatz zu Frau Herrmann bin ich der Meinung, dass man eine Gruppe unbedingt diskriminieren sollte: nämlich die Drogendealer. Die haben nichts im Görli zu suchen.“ Marcel Luthe, der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, sagte: „In einen Park darf jeder freie Mensch. Was er dort jedoch tun darf und was nicht - zum Beispiel Drogen verkaufen oder Menschen verletzten - entscheidet der Gesetzgeber, also nicht Frau Herrmann. Sie hat aber die Gesetze umzusetzen." Der SPD Friedrichshain-Kreuzberg war kurzfristig keine Stellungnahme möglich. Der Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) lehnte eine Stellungnahme mit Hinweis auf "klare Zuständigkeiten in Berlin" ab.

Monika Herrmann hatte in einem Beitrag des ARD-Magazins „Kontraste“ erklärt, „dass keine Gruppe aus dem Görlitzer Park ausgeschlossen werden soll“. Sie bezog sich dabei explizit auf die Drogendealer, die dort Stoff verkaufen. Herrmann erklärte, sie folge dabei dem Wunsch von Anwohnern und einer engagierten Nachbarschaft.

GdP-Sprecher Jendo sagte dazu allerdings: "Ich weiß nicht, mit wem sie da geredet hat. In dem Park spielen Kinder. Ich glaube, die allermeisten Bürger aus dem Bezirk wollen nicht, dass ihre Kinder dort spielen, wo Straftaten passieren. Natürlich gibt es auch Leute im Bezirk, die Cannabis, Crystal, Heroin und Co. direkt vor der Tür super finden. Aber vielleicht sollte man auch mal mit denen reden, die von überwiegend schwarzafrikanischen Dealern auf dem Heimweg sexuell bedroht werden, in deren Blumenkästen Stoff gebunkert wird und die Glasflaschen abbekommen, wenn sie keine Drogen kaufen.“ Er kenne Frauen, die sich nachts nicht mehr allein vom U-Bahnhof durch den Park nach Hause trauten, weil sie direkt am Eingang von Dealern abgefangen würden.

Anwohner beschwerten sich über die Dealer

Dealer seien oft ja auch Drogenkonsumenten. "Und die wollen sich nicht ihren eigenen Stoff finanzieren, deshalb verkaufen sie ihn ja auch." Aus diesem Grund komme es immer wieder zu nächtlichen Auseinandersetzungen unter den Dealern, "weil da auch Konkurrenzdruck herrscht". Aus Sicht der GdP fehle seit Jahren ein klarer Plan des Bezirks, wie man die Drogenkriminalität effektiv bekämpfen könne. Wenn man mehr Ordnungsamtsmitarbeiter in den Park schickte, hätte man zumindest eine stärkere Präsenz als jetzt. "Aber das muss man politisch auch wollen."

Im „Kontraste“-Beitrag hatten mehrere Anwohner erklärt, dass die Drogendealer die Szenerie im Park dominierten. Anwohner und Passanten fühlten sich von den Dealern gestört und sähen sich als Leidtragende der laxen Berliner Drogenpolitik. Monika Herrmann hatte im gleichen Beitrag auch gesagt: „Heute sind es die Dealergruppen, die rausgeschmissen werden? Wer darf morgen nicht in den Park rein? Und wer darf übermorgen nicht in den Park rein? Und wer bestimmt das eigentlich?“

Der Neuköllner Jugend- und Gesundheitsstadtrat Liecke sagte dem Tagesspiegel, "dass man es der Bevölkerung nicht mehr vermitteln kann, dass der Park ein rechtsfreier Raum sein soll". Seiner Ansicht nach sollte in dieser Situation der Senat die Zuständigkeit für den Park an sich ziehen, weil durch die Haltung des Bezirks "ein Schaden für die Stadt entsteht".

Null-Toleranz, null Erfolg

Die CDU in Friedrichshain-Kreuzberg setzt beim Görlitzer Park auf harte Maßnahmen. In dem Gebäude, in dem bisher das Restaurant „Edelweiß“ betrieben wurde, solle eine dauerhafte Polizeistation eingerichtet werden, sagte der Kreisvorsitzende Husein. Um das Gebäude herum befinde sich der Hotspot der Dealer. Und da die meisten Körperverletzungen und Raubüberfälle im Park im Schutz der Dunkelheit passierten, fordere die CDU seit langem die komplette Einzäunung des Parks bis auf wenige Eingänge, die kontrolliert würden.

Zudem soll die Null-Toleranz Strategie für den Besitz von Drogen im Park und in den angrenzenden Straßen wieder aufgenommen werden. Diese Maßnahmen müssten über einen längeren Zeitraum durchgehalten werden, um eine positive Entwicklung in Gang zu bringen. Für eine Null-Toleranz-Politik hatte sich zuvor auch schon der CDU-Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, Burkhard Dregger, ausgesprochen.

Unter dem damaligen CDU-Innensenator Frank Henkel hatte es eine repressive Strategie für den Görlitzer Park gegeben, die jedoch keinen durchschlagen Erfolg gehabt hatte.