Das Eintreten von Monika Herrmann (Grüne), der Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, für Drogendealer im Görlitzer Park, ist bei der CDU in diesem Bezirk auf scharfe Kritik gestoßen. Der CDU-Kreisvorsitzende von Friedrichshain-Kreuzberg, Timor Husein, sagte dem Tagesspiegel: „Im Gegensatz zu Frau Herrmann bin ich der Meinung, dass man eine Gruppe unbedingt diskriminieren sollte: nämlich die Drogendealer. Die haben nichts im Görli zu suchen.“

Monika Herrmann hatte in einem Beitrag des ARD-Magazins „Kontraste“ erklärt, „dass keine Gruppe aus dem Görlitzer Park ausgeschlossen werden soll“. Sie bezog sich dabei explizit auf die Drogendealer, die dort Stoff verkaufen. Herrmann erklärte, sie folge dabei dem Wunsch von Anwohnern und einer engagierten Nachbarschaft.

Die CDU im Bezirk setzt dagegen auf harte Maßnahmen. In dem Gebäude, in dem bisher das Restaurant „Edelweiß“ betrieben wurde, solle eine dauerhafte Polizeistation eingerichtet werden, sagte Husein. Um das Gebäude herum befinde sich der Hotspot der Dealer. Und da die meisten Körperverletzungen und Raubüberfälle im Park im Schutz der Dunkelheit passierten, fordere die CDU seit langem die komplette Einzäunung des Parks bis auf wenige Eingänge, die kontrolliert würden.

Zudem soll die Null-Toleranz Strategie für den Besitz von Drogen im Park und in den angrenzenden Straßen wieder aufgenommen werden. Diese Maßnahmen müssten über einen längeren Zeitraum durchgehalten werden, um eine positive Entwicklung in Gang zu bringen. Für eine Null-Toleranz-Politik hatte sich zuvor auch schon der CDU-Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, Burkhard Dregger, ausgesprochen.

Wer darf morgen nicht in den Park rein?

Unter dem damaligen CDU-Innensenator Frank Henkel hatte es eine repressive Strategie für den Görlitzer Park gegeben, die jedoch keinen durchschlagen Erfolg gehabt hatte.

Im „Kontrast“-Beitrag erklären mehrere Anwohner, dass die Drogendealer die Szenerie im Park dominierten. Anwohner und Passanten fühlten sich von den Dealern gestört und sähen sich als Leidtragende der laxen Berliner Drogenpolitik.

Monika Herrmann hatte in dem „Kontraste“-Beitrag auch erklärt: „Heute sind es die Dealergruppen, die rausgeschmissen werden? Wer darf morgen nicht in den Park rein? Und wer darf übermorgen nicht in den Park rein? Und wer bestimmt das eigentlich?“