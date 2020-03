Die Museums-Insel-Architekten Chipperfield haben sich im "Gutachterverfahren" für den Umbau des früheren Produktions-Areals von Knorr-Bremse an der Marzahner Promenade durchgesetzt: Drei Hochhäuser an den Rändern, Rechtecke bildende Häuserzeile, die grüne und vor Schall geschützte Innenhöfe umschließen, das sieht der "Master-Plan", der gesunde Wohnverhältnisse mit dem von Verkehr und Geschäftigkeit geprägten Alltag von Gewerbetreibenden versöhnen soll. Das versöhnliche Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten - statt des Ausschlusses des einen durch das andere - soll auch die teils heftige Kontroverse zwischen den grün geführten Senatsverwaltungen für Wirtschaft und der von Linken-Senatorin Katrin Lompscher geprägten Senatsverwaltung für Stadtentwicklung beenden.

Wohnungen, Studentenbuden und Gewerbe

Ein neunköpfiges Gremium von "Obergutachter*innen" hatte den zusammen mit den Landschaftsarchitekten Wirtz entwickelten Entwurf am Freitag ausgewählt. Demnach sollen an dem Areal, das unmittelbar am S-Bahnhof Marzahn liegt, mehr als 1000 Wohnungen, rund 370 Apartments für Studierende sowie rund 90.000 Quadratmeter für Gewerbebetriebe entstehen. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Howoge hat die Wohnungen erworben. Gebaut werden diese von der Firma Laborgh Investment, die das frühere Industrie-Areal erworben hatte. Die Firma hat unter anderem das "Alte Postfuhramt" sowie die frühere Brauerei "Bötzow" an der Prenzlauer Allee entwickelt und die "Villa Hegel" in Potsdam.

Die ersten Wohnungen sollen in zwei Jahren sein, die Gewerbehöfe, Grünflächen, Wege und alle sonst zum Areal gehörenden Bauteile im Jahr 2027 entwickelt sein. Wohnen-Staatssekretär Sebastian Scheel (Linke) hebt neben dem Kompromiss vor allem die "Übernahme der Wohnungen durch die landeseigene Howoge" hervor. Die stelle sicher, dass auch Mieter "mit kleinen und mittleren Einkommen, hier in Zukunft ein Zuhause finden". Durch den Kauf der Mietwohnungen dürfte sich auch die Lücke etwas verringern zwischen den im Koalitionsvertrag angekündigte 30.000 neu gebauten landeseigenen Wohnungen in dieser Legislaturperiode und der zurzeit weit hinterherhinkenden realistisch erreichbaren Zahl (gut 24.000).

Der Vorsitzende des Obergutachtergremiums James Miller Stevens sagte, dass die Planer mit den "verschiedenen Hof- und Hochhäusern eine prägnante Form" gefunden hätten und die "grünen und ruhigen Hofräumen eine hohe und dem Standort angemessene Wohnqualität bieten". Die an den Ecken platzierten Hochhäuser würden "das Areal visuell mit der umgebenden Stadt" verbinden. Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist durch die zu DDR-Zeiten gebauten Hochhäuser in Plattenbauweise geprägt. Der Masterplan greift durch die Turmbauten auch diese städtebauliche Figur auf.

vom 30. März bis zum 1. April stellt der Senat die Pläne im Einkaufszentrum "Eastgate" aus. Anschließend erfolgt die "frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplanverfahren": vom 22. April bis 26. Mai. Hierzu liegen die Unterlagen bereit bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung an der Württembergischen Straße 6, 10707 Berlin.