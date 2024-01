Dutzende Frakturen durch Stürze Wetterdienst warnt auch am Freitag vor Glätte in Berlin und Brandenburg

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am Freitag in Berlin und Brandenburg vor glatten Straßen und Gehwegen. Angesichts von Dauerfrost, Schneegriesel und gefrierendem Sprühregen ist äußerste Vorsicht für alle Verkehrsteilnehmende geboten.

Vor allem in den mittleren und südlichen Landesteilen Brandenburgs sowie im Berliner Raum könne sich verbreitet noch Glatteis durch geringen Schneegriesel oder gefrierenden Sprühregen bilden, teilte der DWD am Freitagmorgen mit. Tagsüber soll sich die Glättesituation zunächst entspannen, bevor es ab dem Abend bis Samstagvormittag wieder glatt werden kann.

Schon ab dem späten Donnerstagnachmittag führte die Wetterlage in Berlin mit kalter und feuchter Luft sowie Temperaturen zwischen 0 und -4 Grad zu gefährlicher Glätte.

Die Polizei Berlin sprach zunächst von einem erhöhten Einsatzaufkommen im Zusammenhang mit der Glätte. Die Lage beruhigte sich später allerdings. Am Freitagmorgen berichtete eine Sprecherin der Polizei, dass es insgesamt nicht mehr Verkehrsunfälle als sonst und keine besonderen Vorkommnisse in diesem Zusammenhang gegeben habe.

Für die Berliner Feuerwehr gestaltete sich die Lage etwas anders. Um 17.37 Uhr mussten die Rettungskräfte den Ausnahmezustand ausrufen. Alle Rettungswagen seien im Einsatz, teilte die Feuerwehr auf der Plattform X mit. Die freiwilligen Feuerwehren wurden alarmiert. Es komme zu längeren Anfahrtszeiten. Bei „Bagatellverletzungen“ riet die Feuerwehr dringend davon ab, den Notruf zu wählen.

Um 23.40 Uhr war der Ausnahmezustand beendet, wie ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel am Freitagmorgen sagte. In dieser Zeit hatten die Rettungskräfte allerdings gut zu tun. Insgesamt sprach die Feuerwehr von rund 300 Einsätzen, die auf die Glätte zurückzuführen waren.

Die meisten von ihnen seien auf Gehwegen gemeldet worden. „Auf Straßen war es relativ gut gestreut“, sagte der Sprecher. Deshalb seien auch keine größeren Verkehrsunfälle passiert. Auch am Freitag sei die Lage zunächst „überschaubar“.

37 Verletzte im Unfallkrankenhaus

Bis zum Freitagmorgen um 9 Uhr hatte das Unfallkrankenhaus (UKB) in Berlin 37 Patientinnen und Patienten registriert, die sich bei Glatteisstürzen verletzt hatten. Das sagte ein UKB-Sprecher am Freitagmorgen auf Nachfrage.

Weil sie dabei auf Hüfte, Unterarm, Schulter oder gar Kopf und Gesicht gefallen waren, erlitten sie entsprechende Verletzungen wie etwa Frakturen. Oft stütze man sich beim Sturz auf die Hand, was zu einem Handgelenksbruch führe, erläuterte der Sprecher. Eine Person erlitt eine Kopfplatzwunde, eine andere verlor einen Zahn. Die Verletzten gehörten praktisch allen Altersgruppen an, hieß es.

Das UKB riet den Menschen in Berlin, bei Glätte den sogenannten Pinguingang zu verwenden. Das heißt, besonders kleine, langsame Schritte zu gehen, wobei der Körperschwerpunkt auf das vordere Bein verlagert wird. Die leicht nach vorn geneigte Körperhaltung sorgt so für mehr Stabilität.

Ein Schild warnt vor Glätte in der Stralauer Allee in Berlin. © imago images/Bernd Friedel

Allein in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr seien 50 Einsätze in Verbindung mit glättebedingten Einsätzen gefahren worden, hatte am Donnerstag ein Feuerwehrsprecher mitgeteilt. Vielfach handelte es sich dabei um Verletzungen durch Stürze im öffentlichen Straßenraum.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Gegen 18 Uhr hatten die Katastrophen-Warn-Apps Nina und Katwarn eine amtliche „Warnung vor markanter Glätte“ für Berlin verbreitet. „Wenn es möglich ist, verzichten Sie bis auf Weiteres auf vermeidbare Aktivitäten im Freien“, hieß es in der Nina-Warnung.

Die Warn-App Nina rät von Aktivitäten im Freien ab. © Screenshot Nina

Die Pressesprecherin des Unfallkrankenhauses Berlin sagte am Donnerstag, Rettungswagen würden praktisch ununterbrochen Verletzte antransportierten. Vor allem Frakturen an Hand- und Sprunggelenken seien darunter sowie Platzwunden am Kopf.

Auch die Feuerwehr in Potsdam war zu mehreren Verkehrsunfällen ausgerückt und mahnte auf dem Kurznachrichtendienst X zur Vorsicht. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) meldeten dort Verzögerungen durch die besondere Wetterlage.

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) war in erhöhter Alarmbereitschaft. Man streue „vorbeugend wichtige Fahrbahnen inklusive Radfahrstreifen und kontrolliert Überwege“, schrieb die BSR auf X. Für Gehwege seien Anlieger zuständig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Am Freitagmorgen sind bei längerem Aufklaren lokal um die -7 Grad im äußersten Norden Brandenburgs möglich. Stellenweise frostfrei soll es laut Deutschem Wetterdienst erst im Tagesverlauf am Freitag werden.

Auch den Binnenschifffahrtsverkehr in Berlin traf die anhaltende Kälte: So meldete die Verkehrsinformationszentrale Berlin, dass aufgrund der starken Eisbildung Landwehr- und Griebnitzkanal für alle Schiffe gesperrt seien. Es sei mit weiteren Wasserstraßensperrungen in den kommenden Tagen zu rechnen.