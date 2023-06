E-Scooter von Brücke auf B1 geworfen DNA-Spuren führen Berliner Polizei zu Tatverdächtigem

Die Polizei Berlin hat am Donnerstagnachmittag einen 44-jährigen Mann festgenommen, der am Montagvormittag, den 12. Juni 2023 einen E-Scooter von der Gensinger Brücke auf die Bundesstraße 1 in Berlin-Friedrichsfelde (Bezirk Lichtenberg) geworfen haben soll. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin gemeinsam mitteilten, wurde der Tatverdächtige aufgrund eines Haftbefehls an seiner Wohnadresse festgenommen.

Demnach haben „intensive Ermittlungen der 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Berlin“ dazu geführt, den 44-Jährigen als Tatverdächtigen zu identifizieren. Entscheidend sei vor allem die Auswertung von DNA-Spuren gewesen. Der Mann war zuvor bereits durch Raubdelikte und Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz bei der Polizei aufgefallen. Am Freitag wurde der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn wurde in Vollzug gesetzt.

Ein Fahrzeug wurde bei der Tat nicht getroffen. Mehrere Autofahrer mussten dem E-Scooter jedoch ausweichen. Der Fahrer eines silberfarbenen Mercedes-Benz, der stadtauswärts unterwegs war, konnte gerade noch rechtzeitig bremsen, bevor es zum Zusammenstoß kam, so die Polizei. Einen Unfall oder gar Verletzte habe es nicht gegeben.

Die Polizei bittet nach wie vor darum, dass sich der Fahrer oder die Fahrerin des silberfarbenen Mercedes-Benz, der dem Scooter ausweichen musste, bei den Ermittlern meldet. Außerdem sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen, sich bei der 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 46 64 91 13 33 oder bei anderen Polizeidienststellen zu melden. (Tsp)