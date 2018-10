Staub liegt in der Luft. Wo in ein paar Stunden Kreuzberger Konsumenten schon shoppen sollen, wird am Dienstagnachmittag noch geschraubt, gehämmert und gestrichen. Hier in Friedrichshain, zwischen Mercedes-Benz-Arena und dem S-Bahnhof Warschauer Straße, entsteht Berlins 69. Shoppingcenter, die East Side Mall. Auf rund 25.000 Quadratmetern werden ab dem heutigen Mittwoch mehr als 100 Läden um Kundschaft werben. Frage an den Center-Manager Markus Scheer: „Schaffen Sie das überhaupt noch pünktlich?“ Der Mann ist sich sicher: „Garantiert!“ Zumindest von Seiten der Unternehmen ist das Interesse groß an der neuen Shopping-Mall: „Unsere Handelsflächen sind zu über 90 Prozent vermietet“, sagt Scheer.

Ob allerdings auch die Kunden das Angebot goutieren und zum betriebswirtschaftlicher Erfolg machen werden, ist alles andere als sicher. Da wäre einerseits die Nachbarschaft, die sich nicht zuletzt aus Alt-68ern, Hippies und Antifa-Sympathisanten zusammensetzt. Was natürlich auch Jan Heidelmann, dem Chef des ausführenden Immobilienentwicklers FREO, nicht entgangen ist. „Mal schauen, ob uns morgen der schwarze Block den Laden leer räumt“, scherzt er. Zumindest bislang sei alles friedlich verlaufen: „Keine Proteste vor der Baustelle, keine Farbbeutelattacken – nix.“ Letztlich aber muss das Einkaufszentrum vor allem eines: Umsatz erwirtschaften. Und dafür braucht es ein Alleinstellungsmerkmal zu anderen Häusern. „Die Gegend hier war bisher ein weißer Fleck auf der Shopping-Landkarte“, sagt Center-Manager Scheer, „das ist unser Unique Selling Point“. Ob das reicht?

69 Berliner Einkaufszentren auf 1,4 Millionen Quadratmeter Fläche

Zweifel sind angebracht. Denn nicht nur in Friedrichshain, auch anderswo in der Stadt sind in diesem Jahr große neue Handelsflächen hinzugekommen. Zuletzt eröffnete vor knapp sechs Wochen in Moabit das Shoppingcenter Schultheiss-Quartier – mit 30 000 Quadratmetern Verkaufsfläche sogar noch einen Ticken größer als die East Side Mall. Alles in allem summiert sich nach Angaben des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HDE) die Verkaufsfläche aller 69 Berliner Malls auf 1,4 Millionen Quadratmeter. Inklusive aller anderen Verkaufsorte kommt Berlin auf Handelsflächen von 4,6 Millionen Quadratmeter. Pro Einwohner ergibt das rund 1,24 Quadratmeter Verkaufsfläche. Klingt viel, ist es aber im Vergleich zur Restrepublik nicht. In Hamburg etwa liegt die Quadratmeterzahl bei 1,56 je Bürger. Wegen ihrer jahrzehntelangen Teilung habe es viel Aufholbedarf gegeben in der Hauptstadt, erklärt HDE-Chef Nils Busch-Petersen.

Doch wie optimistisch ist er, dass der neue Shoppingtempel an der East Side Gallery ein Erfolg wird? Busch-Petersen gibt sich zweckoptimistisch: „Wer nicht lächeln kann, sollte kein Geschäft eröffnen“, sagt er. „Die Parameter sind doch gut in der Stadt: Wir haben Beschäftigung auf Höchststand, wir haben einen hohen Einwohnerzuwachs und auch der Tourismus boomt.“ Und gerade der letzte Punkt dürfte beim neuen Center zum Tragen kommen, glaubt er. Denn das entstehe ja in einem Gebiet, das nicht primär von Wohnbevölkerung geprägt sei, sondern einerseits durch die vielen Arbeitspendler auf dem benachbarten Zalando-Campus. Andererseits aber auch von den Touristen der East-Side-Gallery. „Das ist für den Handel schon eine interessante Ecke“, glaubt Busch-Petersen.

Dennoch, dass es auf dem Markt zu Bereinigungen kommen wird, kann und will auch der Verbandsgeschäftsführer nicht ausschließen. „Dass nicht jedes Center läuft, ist eine ganz normale Entwicklung“, sagt Busch-Petersen. „Es stimmt schon: Was die Zahl der Center angeht, liegt Berlin ganz weit vorne.“ Die Konsolidierung ist daher nur eine Frage der Zeit: „Es wird sicherlich einige Center geben, die nicht so erfolgreich sein werden: Letztlich sehe ich uns bei etwa 65 Centern ankommen in den nächsten Jahren.“ Allerdings hat die vergleichsweise hohe Zahl an Centern auch einen hohen Lerneffekt für die Centerbetreiber: „Wer in Berlin nicht innovationsfähig ist, findet sich schon bald nicht mehr am Markt.“