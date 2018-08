Am nächsten Tag nehme ich das Rad. Die Sonne scheint. Wenn ich schon so viele Sünden gestanden habe, warum nicht auch diese: Ich fahre nicht Rad, wenn es bullenheiß ist oder schweinekalt, ich fahre nicht bei Schnee, Regen oder drohendem Regen. Ich bin ein Weichei. Damit bleiben in Berlin vielleicht 100 Tage zum Radfahren, in guten Jahren.

Als Radfahrer versuche ich, mich dem Berliner Stil anzupassen. Während ich im Auto zumindest die meisten Regeln einhalte – ich fahre selten zu schnell und nie absichtlich über rote Ampeln, ich stoppe an Zebrastreifen, nur beim Parken bin ich ein asoziales Element –, bin ich als Radfahrer Teil eines gesetzlosen Rudels. Rote Ampeln ignorieren wir, wo immer es geht, wir nehmen den kürzesten Weg, egal, ob er für Radfahrer gesperrt ist oder nicht. Fast alle tun es. Wozu den Verkehrsmoralapostel spielen? Der Polizei ist es auch egal. Ich kann nicht auch noch die Arbeit der Polizei übernehmen, sagt mein Radfahrer.

Zumindest auf den Berliner Bürgersteigen ist inzwischen das gesellschaftliche Ziel der Inklusion voll verwirklicht, ein Nebeneinander von fitten Fußgängern, Fußgängern mit Handicaps aller Art, stahlharten Rennradlern, langsamen Gelegenheitsfahrern wie mir, dazu hin und wieder Skateboards, Hunde, Kinderwagen oder Fahrzeuge, für die ich keinen Namen habe.

Ein großes Problem: Lieferfahrzeuge

Die Radwege sind ja in Kreuzberg wirklich fast durchweg schlecht, obwohl es in der Blücherstraße tatsächlich für einige Meter einen Neubau gibt. Der neue Radweg verläuft zum Teil zwischen der Geradeausspur und der Rechtsabbiegerspur für die Autos, ich habe also auf beiden Seiten Autoverkehr. Die Rechtsabbieger kreuzen beim Spurwechsel den Radweg und tendieren dazu, ihre Aufmerksamkeit ganz auf die Ampel zu konzentrieren, die sie natürlich bei Grün erwischen wollen. Das kommt mir wenig durchdacht vor. Der alte, bucklige und löchrige Weg ist immerhin sicherer, manche benutzen den immer noch. Mit Privatautos, die Radwege zuparken, habe ich selten Probleme, das liegt wohl vor allem an der Strecke, die zum Teil am Kanal entlangführt, wo Parken unmöglich ist.

Ein großes Problem stellen, zum Beispiel in der Stresemannstraße, die Lieferfahrzeuge dar. Sie bringen Waren zu den Geschäften oder gehören zu den Paketdiensten. Die Fahrer haben keine Wahl, das sehe ich ein, sie können ihren schweren Kram nicht 50 Meter weit schleppen. Weil die Leute immer mehr im Internet bestellen, gibt es immer mehr Lieferwagen. Sie nutzen jede Einfahrt und blockieren oft gleich auch noch den Gehweg. Entweder aus Ignoranz oder weil es nicht anders geht, das variiert. Ein Verkehrskonzept, das dieses Problem nicht löst, kann man vergessen. In Berlin sollen ja Fahrradrikschas einen großen Teil der Lieferungen übernehmen, das möchte ich sehen. Ich glaube, es handelt sich bei dieser Idee um eine der Seifenblasen, die von Zeit zu Zeit über dem Berliner Politikhimmel aufgehen und nach einer Weile lautlos platzen.

Das größte Problem für mich als Radfahrer sind die anderen Radfahrer. Die Schnellen schneiden die Langsamen, fast niemand zeigt Richtungswechsel an. Man wird auch oft angepöbelt, weniger von Fußgängern oder Autofahrern, sondern von den radelnden Mitbürgern. Der Preis für besonders rücksichtsloses Fahren, der früher den BMW-Piloten zustand, gebührt heute den Besitzern teurer – vermutlich handgefertigter – Edelräder mit mundgeblasenen Sonnenbrillengläsern, verbissen blickenden Männern mit Kopfhörern und schicken Helmen, vor denen ich echt Angst habe.

Am Mehringplatz bin ich einen Moment unaufmerksam

Schlimm sind auch die Fußgänger. Die tapern auf den Radweg, ohne auch nur im Geringsten darauf zu achten, ob da jemand kommt. Auf Autos achten sie. Weil die stark und gefährlich sind, noch stärker als die Männer mit den Kopfhörern. Was sagt dies über die Gattung Mensch aus? Ich bin in Gedanken, und am Mehringplatz bin ich einen Moment unaufmerksam. Ich sehe eine Bodenwelle nicht, am Mehringplatz gibt es davon so viele wie auf einer bolivianischen Andenhochstraße – ich war in Bolivien, ich weiß das. Dann haut es mich hin. Das ist mir bisher nie auf dem Weg zum Büro passiert, höchstens auf Touren. Ich war halt in Gedanken. Das Fahrrad liegt auf mir, der Inhalt meiner Jackentaschen liegt um mich verstreut.

Sofort eilen zwei Helferinnen aus verschiedenen Richtungen herbei. Berlin überrascht einen manchmal doch. Eine der Frauen ist um die dreißig, die andere schätzungsweise Mitte siebzig. Gemeinsam heben sie das Rad hoch und stellen es hin. Die Junge redet hochdeutsch, die Alte berlinert. „Brauchen Sie einen Arzt?“, fragt die Junge. „Das war sicher der Kreislauf, es ist ja so warm.“ Der Gedanke, dass diese Frau mich für einen geriatrischen Notfall hält, berührt mich, allerdings nicht auf angenehme Weise. Die Alte sagt: „Uffpassen – immer wichtig.“ Dann reicht sie mir mein Handy, es hat einen Sprung, und meine Zigaretten. „Jetzt rochste erst ma eine uff den Schreck“, sagt die Alte – und steckt sich auch eine an.

Dann gehen beide Engel in verschiedene Richtungen davon, und ich merke, dass Blut an meinem Arm hinabläuft. Der Ellbogen.

Am Mehringplatz gibt es ein Café, wo man draußen sitzen kann. Da gehe ich hin und hole mir einen Stapel Servietten, und damit die Frauen hinter der Theke mich nicht für einen Schnorrer halten, kaufe ich ein Mettbrötchen mit Zwiebeln, eine Verbeugung vor dem Berliner Spirit, zu Ehren des älteren Engels. Die Servietten wickele ich um den Ellbogen und befestige sie mit dem Kabel des Handy-Kopfhörers, das ich in meinem Rucksack finde. Dann denke ich daran, die Stoppuhr des Handys anzuhalten, mit der ich die Zeit von Tür zu Tür messe. Die ganze Sache dürfte fünf Minuten gedauert haben, die ziehe ich ab.

Auf dem Schreibtisch sammelt sich eine Blutpfütze

An der Kreuzung Stresemannstraße/Askanischer Platz ist die Ampel defekt, das kostet noch einmal Zeit, die ich aber mitberücksichtige, weil eine defekte Ampel der Normalfall ist und ein Sturz selbst verschuldet. Als ich die Bürotür öffne, sind 18 Minuten und 30 Sekunden verstrichen, seit ich die Wohnungstür geschlossen habe.

Oha. Mit dem Fahrrad bin ich offenbar schneller als mit dem Auto. Allerdings ist der Unterschied nicht riesig. Das Auto bietet Wetterschutz und Bequemlichkeit, das Rad einen gesundheitlichen Nutzen, einen umweltpolitischen Mehrwert und einen hohen Erlebnisfaktor. Auf dem Schreibtisch sammelt sich eine Blutpfütze, die ich von Zeit zu Zeit mit Klopapier auftupfe.

Bei einem zweiten Versuch lag der heimatliche Parkplatz weiter entfernt und ich lande mit dem Auto bei 30 Minuten. Mit dem Rad gebe ich richtig Gas, für meine Verhältnisse. Aber während ich beim ersten Mal in der Redaktion gleich einen Aufzug erwischt habe, muss ich diesmal ewig auf den Aufzug warten. Ergebnis: 18 Minuten. Das Rad liegt also, unterm Strich und bei Berücksichtigung aller Faktoren, auch der finanziellen, eindeutig vorne. Der Radfahrer in mir ist in Champagnerlaune. Wie schlägt sich im Vergleich der öffentliche Nahverkehr?