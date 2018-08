Die Haltestelle Körtestraße liegt nicht weit weg von der Wohnung, die Buslinie M41 führt zum Askanischen Platz, sie braucht offiziell elf Minuten, Umsteigen nicht nötig. Alle zehn Minuten kommt laut Fahrplan ein Bus. Ideale Verhältnisse, oder.

Als Fußgänger verhalte ich mich erstaunlicherweise ähnlich wie ein Radfahrer, ich ignoriere rote Ampeln, außer, wenn ein Kind an der Ampel steht oder es sich um einen innerstädtischen Highway handelt. Ich stehe auch manchmal auf dem Radweg. Solche Entscheidungen trifft man nicht bewusst. Man sagt sich nicht: „Jetzt stehe ich auf eurem Radweg, weil ihr mir immer auf dem Gehweg das Leben schwer macht, Strafe muss sein.“ So denkt fast niemand. Man ist in diesem Moment einfach voll und ganz Fußgänger, man vergisst sein früheres Leben, ähnlich wie nach einer Wiedergeburt, die Buddhisten glauben ja daran. Der Mensch ist vielleicht doch eher gedankenlos als böse, von Ausnahmen abgesehen. An den Haltestellen allerdings haben Aus- und Einsteigende Vorrang vor den Radfahrern, da müssten diese notfalls stoppen oder eine langsame Kurve um die Fußgänger drehen. Mache ich das, wenn ich Rad fahre? Nein, ich schlängele mich durch, alle tun das. Ein Herdentier sind wir leider auch.

Der Fahrplan ist reine Theorie

Einen Wetterschutz gibt es nicht an meiner Haltestelle. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Zehn-Minuten-Rhythmus, den der Fahrplan verspricht, eine ähnliche Aussagekraft besitzt wie einst die Fünfjahrespläne der Sowjetunion. Das ist reine Theorie. Mal kommen drei Busse kurz nacheinander, dann kommt wieder zwanzig Minuten lang gar keiner. Wenn es regnet, können schon zehn Minuten Wartezeit an dieser Haltestelle recht ungemütlich sein. Ja, sicher, ein bisschen nett will man’s schon haben. Das Leben ist zu kurz, um tatenlos im Regen zu stehen.

An diesem Tag besteige ich den Bus genau zwölf Minuten nach dem Verlassen der Wohnung, ein gutes Ergebnis. Es gibt eigentlich immer nur Stehplätze, und in den Kurven musst du dich festklammern wie das Affenbaby an seiner Mama, da wird durchweg ein heißer Reifen gefahren. Ich lese im Bus meistens Zeitung, was einhändig ganz gut zu machen ist, umgeblättert wird immer an den Haltestellen. Zu dem reichen Anekdotenschatz über aggressive oder witzige Berliner Busfahrer kann ich wenig beitragen. Ich erwische immer schweigsame, irgendwie verbittert wirkende Chauffeure, die ihren Zorn in sich hineinzufressen scheinen und den Job einfach nur hinter sich bringen wollen.

Aber fast immer gibt es Streit unter den Passagieren. Jemand will jemanden nicht schnell genug durchlassen, jemand tritt jemandem auf den Fuß, jemand macht eine blöde Bemerkung – „Haste heute Knoblauch gefrühstückt?“ – und kriegt es meist in der gleichen Tonlage zurück: „Hilft gegen Verkalkung, kommt bei dir zu spät.“ Heute legt sich ein alter, augenscheinlich betrunkener Rollstuhlfahrer mit einem jungen Mädchen an. Sie trägt Kopftuch und der Mann versperrt ihr den Weg zum Ausgang, absichtlich, wie es scheint. Sie versucht, sich wortlos an ihm vorbeizuschlängeln. Ich würde gern erzählen, was er genau gebrüllt hat, aber er lallte einfach zu stark. Es war ein vulkanisches Gurgeln aus der Tiefe einer Seele, die ihr Leid der ganzen Welt heimzahlen möchte.

Busfahren deprimiert mich. Wenn ich am Morgen Bus gefahren bin, merkt man das den Texten an, die ich im Lauf des Tages schreibe, die haben dann auch einen leicht verbitterten Unterton.

Der Bus und die U-Bahn sind Transportmittel, die mal besser, mal schlechter funktionieren, in Berlin wohl zunehmend schlechter. Damit sie eine echte Alternative darstellen, müssen sie nicht nur pünktlich sein und zuverlässig. Sie müssen auch angenehm sein. Man muss ein gutes Gefühl haben, wenn man in den Bus steigt. Man muss sich zu Hause fühlen. Im Auto und auf dem eigenen Rad fühlt man sich ja auch zu Hause, man gestaltet diese Verkehrsmittel nach den eigenen Vorstellungen, man hält, wann und wo man will. Es stellt sich ein Gefühl ein, das in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert hat: Selbstbestimmung.

Der Bus wird das nie in gleicher Weise leisten können, aber es wäre auch schon ein Fortschritt, wenn die Busse mehr wären als leicht verlotterte Transportschachteln, wenn sie neu und freundlich aussähen, wenn man mit „Guten Tag“ begrüßt würde, wenn es genug Sitzplätze gäbe, zumindest außerhalb der Rush Hour. In Berlin vermisse ich das, in Berlin muss man oft froh sein, wenn sie überhaupt fahren. In Wien sind die Verkehrsmittel angenehmer, und es gibt eine Jahreskarte für 365 Euro, ein Euro pro Tag. Inzwischen gibt es dort mehr Besitzer einer Jahreskarte als Autofahrer. Die Jahreskarte der BVG kostet bei jährlicher Abbuchung zwischen 728 und 961 Euro.

Der Bus schneidet am schlechtesten ab

Ich sehe mich im Bus um. Es gibt kaum Leute, die leicht als Berufstätige zu erkennen sind, durch ihr Alter, die Kleidung, ihre Tasche. Fast niemand wirkt wohlhabend. Viele Alte, viele Kinder – mit und ohne Mütter – und Jugendliche. Menschen, die kein Auto haben.

Beim Verlassen des Busses werde ich fast von einem Radfahrer umgenietet. Das kennt man ja. So sind sie. Und dann meckert er auch noch! Als ich die Bürotür öffne, sind 30 Minuten vergangen, obwohl alles eigentlich optimal lief. Die Fußwege muss man ja einrechnen. Ich habe an anderen Tagen schon 45 Minuten gebraucht, da hätte ich auch laufen können.

Der Bus schneidet also am schlechtesten ab, Platz drei, er ist am langsamsten, die Fahrtzeit ist am schwierigsten vorherzusagen, er ist ungesünder als das Rad und unbequemer als das Auto. Das gilt selbstverständlich nur für diese Strecke, meinen Weg, andere Menschen aus anderen Bezirken werden andere Erfahrungen gemacht haben. Trotzdem scheint mir dieser subjektive Vergleich sinnvoll zu sein, denn jeder, der in Berlin lebt, stellt für sich solche Vergleiche an. Und wenn der öffentliche Nahverkehr schon in meinem, für den Bus ziemlich geeigneten Fall, ohne Umsteigen, so schlecht abschneidet, dann gibt das doch zu denken.

Der Senat hat große Pläne, der Nahverkehr soll ausgebaut werden. Der Berliner Planwirtschaft misstraue ich zutiefst, welcher Plan ist eigentlich in letzter Zeit realisiert worden? „Es rettet uns kein höh’res Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun“, heißt es in der „Internationalen“, für Berlin trifft dies voll zu. Sie werden das Autofahren langwieriger machen, mehr Tempolimits, mehr Staus, weniger Parkplätze. Das schaffen sie.

Als Autofahrer ärgere ich mich über die anderen Autofahrer und über die Radfahrer. Als Radfahrer ärgere ich mich über die anderen Radfahrer, über die Lieferwagen und die Fußgänger. Als Fußgänger ärgere ich mich über die Radfahrer, die Mitfahrer im Bus und das Leben im Allgemeinen, obwohl es ja auch schöne Seiten besitzt. Eines Tages veranstalte ich einen Runden Tisch mit allen drei Personen, und damit die sich nicht an die Gurgel gehen, muss mein innerer ICE-Fahrer das moderieren. Der ist der Coolste.

