Alex Samuels steht vor der ehemaligen DDR-Post in Friedrichshain, einem gelben Gebäude zwischen Plattenbauten nördlich des Strausberger Platzes. Vor zwei Jahren wurde das Objekt in der Palisadenstraße 89 von der Deutschen Telekom verkauft. Samuels und rund 50 weitere Künstler, die seit 2003 dort gearbeitet hatten, mussten raus. Erst „PostOst“, dann „PostBerlin“ nannten sie ihr Künstlerkollektiv. Samuels’ Band Brace/Choir musste sich auflösen. „Ohne Studio, das hat uns den Rest gegeben.“ Käufer war die P89 Grundbesitz GmbH. Neuer Mieter nach der Sanierung sollte Factory Berlin werden, laut Selbstbeschreibung „größter Start-up-Campus Deutschlands“ – und es sollte geprüft werden, ob die Künstler in das Bürogebäude integriert werden können. Etwa mit einem Aufbau auf dem Dach geben, samt Ateliers. Architekten fertigten einen Entwurf an, Politiker und Vertreter der Factory warben für das Projekt. Doch nun ist die Factory als Mieter abgesprungen, die Enttäuschung bei den Künstlern ist groß.

Seit zwei Jahren ist nichts passiert an oder im Gebäude. Alex Samuels fragt sich, warum die Künstler nicht bleiben konnten. Erst Anfang des Jahres begannen Bauarbeiten. Laut Baubeschreibung sollen „Büro- und Arbeitsräume für Start-up- und Internetunternehmen“ entstehen. Die Baugenehmigung liegt vor. Wer wird diese Räume mieten? Der Eigentümer P89 wollte sich nicht dazu äußern.

Kein "Factory Berlin"-Standort in der Palisadanstraße

Einige der „PostBerlin“-Künstler hoffen noch, dass sie irgendwann wieder ihre Ateliers im umgebauten Postgebäude beziehen können. Samuels hingegen hat diese Hoffnung aufgegeben.

Factory Berlin sagte auf Nachfrage, „in keinem Zusammenhang mit dem Standort an der Palisadenstraße“ zu stehen. Es habe seinerzeit Verhandlungen gegeben, „dort einen Factory-Standort zu eröffnen und die Künstler als wichtigen Bestandteil mit einzubinden.“ Durch die Möglichkeit, einen Standort in der Lohmühlenstraße am Görlitzer Park zu eröffnen, sei dann jedoch von der Anmietung der Palisadenstraße Abstand genommen worden. Udo Schloemer, Gründer der Factory, sagt, er hätte die ehemaligen Mieter gern in ein Projekt integriert. „Ich verstehe, dass die Künstler frustriert sind.“ Aber die Factory sei nur Mietinteressent gewesen. Wenn der Bezirk oder die Stadt den Aufbau für die Künstler finanziert hätten, würde es nun vielleicht anders aussehen. Das Interesse seitens des Bezirkes sei da gewesen, aber konkrete Angebote seien nicht vorgelegt worden.

Eine vertane Chance

Florian Schmidt (Grüne), heute Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, war vor zwei Jahren noch Atelierbeauftragter und versprach damals, sich für den Atelier-Aufbau einzusetzen. Heute sagt er, es sei eine Chance vertan worden, gemeinwohlorientierten Wohnraum zu schaffen. „Die Factory Berlin hat dabei eine unrühmliche Rolle gespielt und kann sich da nicht rausreden.“ An dem Beispiel zeige sich, dass die Stadt von Investoren als Ware gesehen werde. Auch der damalige Kulturstaatssekretär Tim Renner (SPD) versprach vor zwei Jahren, sich für den Erhalt der Ateliers einzusetzen. „Wenn man Politik braucht, sollte man mit ihr kooperieren“, hatte er 2016 in Richtung Factory gesagt. Nur: Kurze Zeit später war Renner schon kein Staatssekretär mehr.

Alex Samuels fühlt sich „rausgeworfen, angelogen und verarscht“. Mehr als ein Jahr lang hatte es Treffen mit Vertretern von Factory Berlin gegeben. „Das ist ein ganz klarer Wortbruch“, sagt er nun, als er erfährt, dass die Factory aus der Sache raus ist. „Sie sind einfach nach und nach verschwunden, haben langsam den Kontakt abgebrochen.“ Samuels vermutet auch, dass Factory Berlin und die P89 zusammenarbeiten. Immerhin haben beide dieselbe Anschrift in der Rheinsberger Straße 76/77. Geschäftsführer der P89 ist Stefan Kleiner – ein Freund von Udo Schloemer und dessen „rechte Hand in Immobiliensachen“, wie ein ehemaliger Factory-Mitgründer sagt, der nicht genannt werden möchte. Kleiner selbst war nicht zu sprechen.

Lohmühlenstraße statt Friedrichshain

Factory-Chef Schloemer sagt, er habe nichts mit der P89 zu tun. Zum Thema Palisadenstraße meint er, das Ganze sei „dumm gelaufen“. Dafür habe man am Standort Lohmühlenstraße auf der Alt-Treptower Seite des Landwehrkanals ein Projekt umsetzen können. Dort hatte die Stiftung Bildung und Handwerk in Paderborn das ein Gebäude zum Juni 2016 verkauft. Käufer ist die JoLo Berlin Liegenschafts GmbH, mittlerweile umgewandelt in die L65 Grundbesitz GmbH, beide mit Sitz in der Rheinsberger Straße 76/77 – Geschäftsführer ist Stefan Kleiner. Viele Gewerbetreibende mussten das Haus in der Lohmühlenstraße vor zwei Jahren verlassen und verloren teilweise ihre Existenzgrundlage. Nur wenige Wochen nachdem die Gewerbetreibenden das Gebäude räumen mussten, feierte Factory Berlin dort eine Halloween-Party „in einem alten, verlassenen Fabrikgebäude“, wie es in einer Veranstaltungsankündigung hieß. Bald sollen dort Restaurant, Bibliothek, Café, Yogaraum, Kinosaal und 3D-Druckerei Platz finden.

Ein enttäuschter Künstler

Noch vor zwei Jahren setzten sich der zuständige Baustadtrat von Treptow-Köpenick, Rainer Hölmer (SPD), und Linken-Politiker Gregor Gysi für die alteingesessenen Gewerbetreibenden ein. Erfolglos: Von den ehemaligen Mietern ist niemand zurück in das Gebäude gekommen. Udo Schloemer meint, das Gebäude sei marode gewesen und die Gewerbetreibenden hätten ohnehin gehen müssen. „Die Stadt braucht Kunst, Unternehmertum, alles“, ruft Schloemer durch die Freisprechanlage seines Autos, unterwegs von einem Termin zum nächsten. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich mich für die Künstler interessiere.“

Alex Samuels sitzt enttäuscht auf der Treppen des einstigen „PostBerlin“-Gebäudes. „Factory tut so, als ob sie eine Quelle der Kreativität wären, aber mit Kunst und Kultur wollen sie nichts zu tun haben.“ Sie seien hier eine tolle Gemeinschaft gewesen, sagt er. Plötzlich ist ein Schlagzeug zu hören, es scheint, als käme das Geräusch aus dem Gebäude, in dem Samuels und seine Band einst geprobt haben. Er springt auf und läuft ein paar Schritte um das Haus. Es ist nichts mehr zu hören. „Vielleicht ein Phantom-Schlagzeug aus meiner Erinnerung.“