Die Justizminister der Länder streben eine einheitliche Obergrenze für die Einstellung von Strafverfahren bei Cannabis an. Die Ressortchefs sprachen sich auf ihrer Frühjahrstagung in Eisenach mehrheitlich für eine Obergrenze von sechs Gramm aus, wie Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) am Donnerstag mitteilte.

Es geht dabei um jene Mengen Cannabis, die als Eigenbedarf gelten und bis zu denen die Staatsanwaltschaften Verfahren einstellen können. Diese Werte schwanken unter den Bundesländern zwischen sechs und 15 Gramm. Die Freigrenze in Berlin ist mit 15 Gramm die bundesweit höchste. In Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Rheinland-Pfalz sind es zehn Gramm, in zwölf Bundesländern sechs Gramm.

Wolf nannte eine einheitliche Obergrenze "überfällig". Die strafrechtliche Verfolgung der Drogenkriminalität sei "zu wichtig, als das wir uns hier einen rechtlichen Flickenteppich leisten könnten".

Nicht zugestimmt hat nach Tagesspiegel-Informationen Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) - in der Hauptstadt soll es bei 15 Gramm Eigenbedarf bleiben. (AFP, Tsp)