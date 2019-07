In die Premiumvariante des Streetfoods kommen zusätzlich Fleisch, mehr Gemüse und Saucen. Die Rolex-Stände am Straßenrand entsprechen, um es milde auszudrücken, nicht ganz den europäischen Hygienestandards. Als ich jedoch das saftige, deftig riechende Endprodukt in der Hand hielt, konnte ich nicht widerstehen. Was mir momentan essenstechisch am meisten fehlt, ist ein klassischer Berliner Döner. So ein Rolex kommt nah ran, nur Kräutersauce und „scharf“ bekam ich leider nicht in meine Rolex.



Was ich sonst noch in Uganda erleben konnte, außer ein rostiges Schild zu betrachten und in Rolex zu beißen, erfahren Sie im finalen Uganda Beitrag.