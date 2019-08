Ruanda — über die Gorillas und den Genozid hinaus

“It’s gonna take a lot to drag me away from you” sangen einst Toto in ihrem Hit “Africa”. Wenn es um das Ende meines sozialen Jahres in Ruanda geht, trifft bei mir eher Queen‘s „I want to break free“ zu, wie ich gestehen muss.

Damit man mich nicht falsch versteht: Mein Auslandsjahr war absolut brillant! Angefangen mit den tiefen Einsichten, die ich in ein mir zuvor absolut unbekanntes Land und dessen Bewohner erhalten habe. Ich hatte spannende Unterhaltungen mit Menschen, die es in ihrer Karriere weit gebracht haben und mir vieles über den rasanten Wandel in ihrem Land berichten konnten. Sie spotten über die Sicht auf Ruanda als rückständiger, vom Genozid geprägter Staat und sind das beste Beispiel, dass es in diesem Land vorangeht. Viele Bewohner der Hauptstadt sind Kosmopoliten und haben unzählige Länder bereist, einige von ihnen sind Feinschmecker, die teils über neue „Foodie-Trends“ aus Kigali bloggen. Andere sind sehr belesen, ein Sitznachbar im Bus teilte sogar meine Begeisterung für die Bond Romane von Ian Fleming.