Leben in Kigali - viel sauberer als in Berlin

Ich wurde am Flughafen empfangen. Mein erster Eindruck nach der Fahrt durch das nächtliche Kigali: Einiges erinnert an Israel. Palmen wachsen auf den Mittelstreifen der Straßen, die Architektur ist modern, viele große Werbebanner hängen an den Häusern, Sicherheitspersonal ist omnipräsent und der Verkehr etwas chaotisch.



Der große Unterschied – es sind kaum Weiße zu sehen. Ich steche überall heraus, wie ein bunter (weißer) Hund. Die meisten Leute reagieren neugierig auf meine Hautfarbe, gepaart mit Erstaunen. Wenn ich Passanten mit einem „Muraho“ (Hallo) grüße, bleiben sie erst stehen, dann schauen sich mich verwirrt an, lächeln im nächsten Augenblick und grüßen zurück.



Im Haus meiner Mentorin konnte ich direkt feststellen, was sich das Jahr über an meiner Wohnsituation ändert: Geschlafen wird unter einem Moskitonetz und Wasser nur aus Kanistern getrunken – da gibt es Schlimmeres. Was mir Schwierigkeiten bereitet, ist die Fortbewegung. Für mein Visum musste ich zu drei verschiedenen Behörden in drei verschiedenen Ecken der Stadt fahren. Bus ist keine Option, der hält an wenigen Stellen und fährt nicht nach Plan.

Die nächst-beliebte Option: Moto Taxi. Man winkt einen der unzähligen Motorradfahrer zu sich, versucht mit Händen und Füßen zu erklären, wohin man will und schnallt sich einen meist zu großen Helm um. Dann hofft man, beim Preis nicht übers Ohr gehauen zu werden und unversehrt am Ziel anzukommen. Die erste Fahrt über wollte ich dem Fahrer per Telepathie mitteilen, er solle doch bitte den Autos hinterher fahren, statt sich in eine winzige Lücke zwischen zwei Pickups zu drängen. Die Botschaft kam nicht an.

Ich habe mich dann doch an den Fahrstil gewöhnt und die günstigen Fahrten genossen, die meist 500 bis 1000 RWF (50 Cent bis 1 €) kosten.



Weil ich mich aber anfangs nicht aufs Moto traute, bin ich sehr viel gelaufen. Anders als in Berlin ist es in Kigali unheimlich sauber. Ich suchte nach Kippenresten, Verpackungen usw., konnte außer vertrockneten Blütenblättern jedoch nichts entdecken. Das liegt wohl an einer anderen Einstellung zur Sauberkeit sowie an den vielen fleißigen Müllarbeitern, die meist in penibler Handarbeit die Straßen reinigen.