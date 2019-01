Der siegreiche Kartoffelfahrer

Ich entschloss mich eines Tages, den Namen meines Dorfes zu googeln. Ich hatte nicht erwartet, viel zu finden. Es taucht nicht auf Google Maps auf und die Reaktion auf den Dorfnamen ist bei den meisten Ruandern nur verwundertes Kopfschütteln. Meine Erwartung konnte nicht weiter von der Realität entfernt liegen: Hier in Sashwara wohnt der zweifache Champion des Rwanda Cycling Cups, der einst mit dem ersten amerikanischen Tour de France Teilnehmer trainierte. Der Mann der Stunde heißt Gasore Hategeka. Wie sich herausstellte, ist er sogar mein Nachbar.

Ich entschloss mich für ein Gespräch mit Gasore - nicht sein erstes deutschsprachiges Interview: 2012 erschien seine Geschichte kurz in einem Text der NZZ.



Radsport ist in Ruanda eine große Sache. Das konnte ich hautnah miterleben. Als ich eines Morgens in die nächste Stadt fahren wollte, war die Hauptstraße blockiert. Offenbar bin ich mitten in den Rwanda Cycling Cup geplatzt. Ich wollte die Straße überqueren, dabei wies mich eine junge Polizistin höflich aber direkt mit einem Zollstock zurück. Ich hatte also keine Wahl, als mich an den Straßenrand zu stellen und das Spektakel zu beobachten. Ich stand nicht alleine da, das ganze Dorf hatte sich am Straßenrand versammelt.



Endlich bewegte sich etwas auf der Straße, es fuhr eine Kolonne großer schwarzer Vans mit getönten Scheiben und viel Polizei an dem Dorf vorbei. Ich dachte anfangs, der Präsident oder ein anderes hohes Tier würde vorbeifahren, dann kamen aber die Radrennfahrer in ihrer bunten, engen Montur vorbeigerast. Viele Zuschauer applaudierten und starrten gebannt auf das Rennen. Bei einer bestimmten Gruppe von Radlern wollte das Gejubel nicht abklingen: Ein Zuschauer erklärte mir, dass die meisten aus dieser Gruppe hier aus dem Dorf stammen – an der Spitze voran mein Nachbar Gasore.



Das gesamte Dorf hatte am selben Abend etwas zu feiern: Gasore Hategeka hatte das Rennen gewonnen. Er stand auf dem Siegertreppchen und wurde im Dorf wie ein Held empfangen.