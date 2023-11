Ein Blick auf den Uber-Atlas Das beliebteste Fahrziel in Deutschland ist in Berlin

Das Jahresende naht und damit auch die Zeit für einen Rückblick. Auch Uber hat das Jahr Revue passieren lassen und veröffentlicht nun die erste Ausgabe des „Uber Deutschland-Atlas“, eine Übersicht der vergangenen zwölf Monate mit Daten aus insgesamt 19 Städten.

Mit dem Atlas feiert die Mobilitätsplattform zusätzlich ihr fast zehnjähriges Bestehen in Deutschland. Für viele ist Uber die Rettung, wenn es darum geht, den Flieger oder die Bahn zu erwischen oder nicht wieder als Letzter im Büro aufzukreuzen. Aber auch Partygänger setzen auf den Fahrdienst. Das gilt vor allem für Berlin, denn in der Hauptstadt wird Uber am häufigsten für Fahrten zu Clubs wie dem Sisyphos in Lichtenberg genutzt. Der beliebte Techno-Club Berghain hat es sogar an die Spitze der beliebtesten Uber-Ziele in Deutschland geschafft.

Die freundlichsten Fahrgäste kommen allerdings nicht aus Berlin, auch wenn sie mit 4,88 von 5 Sternen recht gut wegkommen. Fahrgäste in Augsburg und Hannover wurden von den Fahrerinnen und Fahrern am besten bewertet, mit 4,92 Sternen im Durchschnitt.

Von einem Flughafen zum nächsten mit Uber

Dafür ging die längste Fahrt in Deutschland in diesem Jahr von der Hauptstadt aus: Der Fahrgast wurde am Berliner Flughafen BER abgeholt und zum Flughafen Zürich gebracht. Insgesamt dauerte die Fahrt fast neun Stunden und legte eine Strecke von 860 Kilometern zurück. Auch den Rekord für den Fahrgast mit den meisten Fahrten hält Berlin – 983 Fahrten in 12 Monaten, das sind drei Fahrten pro Tag.

Laut einer Umfrage von Uber ist die Altersverteilung unter den Fahrgästen recht gleichmäßig. Die 25- bis 65-jährigen Uber-Nutzer finden den Dienst praktisch und bequem und 70 Prozent von ihnen geben an, Uber zu nutzen, weil sie kein eigenes Auto besitzen.

Unabhängig davon, ob sie aus ökologischen Gründen kein eigenes Auto haben, scheint Nachhaltigkeit für Uber-Fahrgäste ein Thema zu sein: Mehr als ein Drittel würde eine Wartezeit von bis zu fünf Minuten oder länger in Kauf nehmen, wenn das vermittelte Fahrzeug dafür emissionsfrei wäre. Mit der emissionsarmen Buchungsoption Uber Green können Fahrgäste seit 2018 Elektrofahrzeuge bestellen. Das Angebot gilt in allen 16 Uber-Städten, darunter Berlin, Hamburg und Köln.