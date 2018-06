Wie lange waren Sie unterwegs?

Wir haben uns für eine dreimonatige Reise entschieden. Der große Unterschied zu früher ist, dass wir nicht so viel rumgereist, sondern hauptsächlich an einem Ort waren. Von großen Ausflügen hätte unsere Tochter wenig gehabt, und auch für uns wäre es eher Stress als tolle Abwechslung gewesen. Es war die erste Zeit, in der wir uns so richtig entspannen konnten nach der Geburt, nach dem Krankenhaus, nach dem Winter. Die Hängematte war unser Hauptaufenthaltsort.

Wann haben Sie gemerkt, dass auch Ihrer Tochter die Reise guttut?

In unserer Unterkunft gab es mehrere Tiere und sobald ein Hund oder eine Katze kam, wurde für Yanti alles andere um sie herum unwichtig. Man hat gesehen, dass sie sich wohlfühlte, wenn sie auf einer Decke saß und eine Katze um sie herumscharwenzelte. Man hatte das Gefühl, dass sie sich dadurch geborgen fühlt. Und wir saßen nebenan und konnten das einfach genießen. Die besten Momente waren meistens die ruhigen, in denen man sich nichts vornimmt: In denen geht es meiner Tochter gut und wir brauchten gerade nichts anderes als das.

Wie beantworten Sie heute Ihre Ausgangsfrage, ob Kinder auf Reisen genug haben, woran sie sich festhalten können oder ob sie die Eindrücke sogar bereichern?

Yanti ist inzwischen eineinhalb, und wir haben jetzt drei große Reisen gemacht. Auch in diesem Winter waren wir wieder in der Dominikanischen Republik, diesmal zwei Monate. Schon nach der ersten Reise haben wir gemerkt: Oh, sie macht Sachen, die sie vorher nicht getan hat. Nach der zweiten und der dritten Reise war es wieder so. Das kann einfach kein Zufall sein. Reisen ist nicht nur gleichwertig mit Berlin, es tut ihr richtig gut.

Welche Entwicklungssprünge waren das?

Auf Reisen hat sie sich das erste Mal gedreht. Sie hat plötzlich bewusst auf etwas gezeigt. Kinder mit Down-Syndrom krabbeln selten. Bis zur zweiten Reise in die Dominikanische Republik hatte sie nur die Armeeschleichbewegung gemacht, sich also einfach vorwärtsgezogen. Dort hat sie angefangen, den Hintern hochzustrecken und ist losgekrabbelt. Wer weiß, ob das an der Karibik lag, aber ich bin der Überzeugung, dass es ihr geholfen hat.

Wie viel von Ihrem Reisegefühl konnten Sie mit nach Berlin nehmen?

Es ist ja nicht so, dass Deutschland nur Nachteile hätte. Eine solche ärztliche Versorgung und auch Frühförderung können Länder wie die Dominikanische Republik nicht bieten. Dass wir seit dem zweiten Lebenstag Physiotherapie bekommen, dass wir Logotherapie bekommen wöchentlich. Diese ersten drei Monate in der Dominikanischen Republik haben es uns einfacher gemacht, mit den Reaktionen der Menschen hier in Deutschland umzugehen. Und sie auch im öffentlichen Raum zu zeigen.

Haben sich die Reaktionen verändert?

Yanti ist eine Schelmin, unglaublich lebensfroh und macht uns kaum Sorgen. Wir haben uns entspannt und deshalb haben sich auch die Leute entspannt. Wenn wir auf den Spielplatz gehen, wenn wir sie in der Straßenbahn mit den Leuten kommunizieren lassen, gerade heute wieder auf dem Weg zur Physiotherapie mit der M 10, entlockt sie so vielen Leuten auf dieser kurzen Fahrt ein Lächeln. Ich glaube, dass es auch sehr viel an uns Eltern liegt, diesen Kontakt herzustellen und Ängste abzubauen. Ich bin eigentlich sehr introvertiert, aber sie sorgt dafür, dass ich viele Gespräche mit anderen Leuten habe und haben werde. Von anderen Kindern wird sie sowieso großartig behandelt, jeden Morgen ist ein Auflauf in der Kita, alle wollen Yanti begrüßen, weil sie die Kleinste und Süßeste ist.

Was sind Ihre weiteren Reisepläne?

Nächstes Jahr schauen wir, was wir ihr und uns zutrauen, ob wir vielleicht das erste Mal eine Reise mit etwas mehr Risiko machen.

Das heißt?

An einen Ort zu reisen, an dem wir noch nicht waren: Mexiko, Philippinen, es könnte aber auch Indonesien sein. Natürlich spielt die Planung wieder eine große Rolle, die Krankenhäuser sind einfach wichtig. Bei unserem letzten Mal in der Dominikanischen Republik waren wir leider auch wieder im Krankenhaus, diesmal mit Pseudokrupp, da war Yanti vier Tage stationär drin mit künstlicher Sauerstoffzufuhr. Aber wir hatten einen tollen Arzt, der sich auch gleich in Yanti verliebt hat und uns ein Inhalationsgerät privat von sich ausgeliehen hat. Das sind die schönen Momente im Unschönen.

Das Gespräch führte Friedhard Teuffel.

Fabian Sixtus Körner: „Mit anderen Augen. Wie ich durch meine Tochter lernte, die Welt neu zu sehen“ (Ullstein extra. 240 Seiten, 15 Euro)