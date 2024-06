„Ein klares Signal setzen“ Wegner gibt Stimme für Europawahl in Berlin ab

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat seine Stimme für die Europawahl abgegeben. Wegner kam am Sonntagmorgen zum Wahllokal in der Grundschule am Ritterfeld in Berlin-Spandau.

„Meine große Hoffnung ist tatsächlich, dass viele Berlinerinnen und Berliner wählen gehen und dass wir ein klares Signal setzen für Demokratie, für Freiheit, für Zusammenhalt und nicht für Spaltung“, sagte Wegner der dpa am Sonntag.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Rund 2,5 Millionen Berlinerinnen und Berliner sind zur Europawahl aufgerufen. Seit 8.00 Uhr haben die Wahllokale geöffnet, sie schließen um 18.00 Uhr. (dpa)