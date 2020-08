Auf der Berliner Stadtautobahn ist es am Dienstagabend offenbar gleich zu drei Unfällen mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die Polizei in einem Tweet mitteilte, soll ein Fahrer in alle drei Unfälle involviert gewesen sein. Nachdem sein Auto stand, soll er behauptet haben, dass sich in seinem Wagen ein gefährlicher Gegenstand befinde.

Laut "B.Z." handelt es sich dabei um Munition. Das konnte eine Sprecherin der Polizei allerdings nicht bestätigen. Die Ermittlungen dazu liefen derzeit noch, sagte sie. Auch, ob der Mann unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, konnte sie noch nicht sagen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Die A100 ist wegen der Unfälle derzeit in beide Richtungen gesperrt. Richtung Wedding (Nord) ab Dreieck Neukölln bzw. Tempelhofer Damm bis Kreuz Schöneberg und Richtung Neukölln (Süd) ab Abzweig Steglitz bis Tempelhofer Damm. Dort ist aktuell mit 25 bis 50 Minuten Stau zu rechnen. Laut der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) sollen die Sperrungen noch mindestens zwei Stunden andauern.

Auch der Sachsendamm in Schöneberg ist in beide Richtungen gesperrt. Hier gibt es Stauzeiten von 25 Minuten. Die Busse M46, 106 und 248 fahren nicht in diesem Bereich. Tsp