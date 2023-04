Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Prenzlauer Berg ist eine Person gestorben. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, mussten zudem mehrere Menschen mit Rauchhauben aus dem Gebäude gerettet werden.

Es brannte demnach in einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Hanns-Eisler-Straße. Der Einsatz dauerte am Samstagnachmittag noch an. (dpa)

