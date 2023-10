Tagesspiegel Plus „Ein neues Badeschiff!“ : Was wird aus dem alten Kran im Berliner Südhafen?

Die Behala will irgendwann groß bauen am Havelufer. Doch was wird dann aus dem Kran? Die Tagesspiegel-Leserschaft hat schon mal ein paar Idee, was man mit dem Ort anstellen kann.