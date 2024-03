„Ein persönliches, politisches Versäumnis“ Berlins Finanzsenator Evers entschuldigt sich für Verwirrung um Hauptstadtzulage

Berlins Finanzsenator Stefan Evers (CDU) hat sich am Donnerstag für die Verwirrung rund um die zurückgenommene Zusage zur Auszahlung der Hauptstadtzulage für freie Träger entschuldigt. „Ich will die Gelegenheit nutzen, mich auch für den eigenen Anteil an der Verwirrung zu entschuldigen“, sagte Evers im Abgeordnetenhaus, nachdem er in der Fragestunde auf das Thema angesprochen wurde.

Er habe die Anfrage, mit der der Eindruck entstanden sei, es könne sofort losgehen, gar nicht wahrgenommen, sagte Evers. „Das ist ein persönliches, ein politisches Versäumnis.“ Sonst wäre man sehr viel schneller ins Gespräch über den aktuellen Verfahrensstand gekommen. Auch hätte man den Hinweis geben können: „Halt: Wir sind noch gar nicht so weit zu wissen, wie der Tarifvertrag Hauptstadtzulage aussieht.“

Freie Träger reagierten mit Unverständnis und Enttäuschung

Vor knapp zwei Wochen war bekannt geworden, dass die 150-Euro-Bonuszahlung, die Landesbeschäftigte in Berlin bekommen, doch nicht an die Beschäftigten freier Träger gezahlt werden soll.

Dabei hatte der Senat dies Ende Dezember in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage anders kommuniziert. Diese hatte Sozialstaatssekretär Aziz Bozkurt in Abstimmung mit der Finanzverwaltung beantwortet. Die Finanzverwaltung hatte die Zusage auf Tagesspiegel-Nachfrage bestätigt. Die freien Träger reagierten mit Unverständnis und Enttäuschung auf die Rücknahme.

Nach einem Krisengespräch mit Finanzsenator Evers hatte Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) vergangene Woche erklärt: „Über die Hauptstadtzulage können wir erst weitere Aussagen treffen, wenn die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und die Gewerkschaften sie in geltendes Tarifrecht umgesetzt haben.“ Man könne einer Entscheidung der Tarifpartner nicht vorgreifen.

Evers sagte am Donnerstag, es sei gut, dass das Krisentreffen stattgefunden habe. Aber: „Es hätte früher geschehen müssen, es wäre früher geschehen, wenn wir es früher auf dem Schirm gehabt hätten.“

Zugleich verwies er auf die aus seiner Sicht bereits erfolgreiche Einigungen bei den Tarifverhandlungen in der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL), die bereits eine Steigerung des monatlichen Einkommens von 600 Euro zufolge hätten, sowohl auf Landesebene als auch im Zuwendungsbereich. Das sei ein „starkes Ergebnis“.

Das Abgeordnetenhaus wird auf Antrag der Grünen-Fraktion auch im Laufe des Nachmittags erneut zum Thema debattieren.