Ein Picasso an diesem Sonntag gefällig? In dieser Berliner Luxus-Villa erstehen Sie die Kunstschätze der Reichen

Als wir in den Luchsweg einbiegen, kommt uns ein von Kopf bis Fuß in weiß gekleideter Herr entgegen. Er hat sich die Tennistasche leger um die Schulter gelegt. Hinter ihm reihen sich dicke SUVs die Straße entlang, mit Nullerkennzeichen, versteht sich. In einer Einfahrt parken zwei Porsche-Sportwagen, in der dahinter ein Ferrari. Gegenüber werden ehemalige Gebäude der US-Army schrittweise abgerissen und durch neue Luxusanwesen ersetzt. Eine amerikanische Nanny in Athleisure-Outift treibt zwei Kleinkinder vor sich her. Vergessen Sie Mitte und Zehlendorf: Die wahre Berliner High Society residiert in der Waldtiersiedlung.