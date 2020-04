INFORMATIONEN ZUR PATIENTENVERFÜGUNG

Seit 2009 ist der Umgang mit Patientenverfügungen im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Mit einer schriftlich aufgesetzten oder ausgefüllten und unterschriebenen Patientenverfügung kann man vorsorglich festlegen, dass bestimmte medizinische Maßnahmen durchzuführen oder zu unterlassen sind, falls man das nicht mehr selbst entscheiden kann. Jeder einwilligungsfähige Volljährige kann ein solches Dokument verfassen, das er jederzeit formlos widerrufen kann. Im Internet gibt es viele Standardvorlagen zum Selbstausfüllen. Experten raten aber davon ab. Denn oft seien die Muster zu unpräzise, was dazu führen könnte, dass Ärzte nicht an die Verfügung gebunden sind, weil unklar bleibt, was der Betreffende in der konkreten Situation gewollt hätte. Deshalb sei es sinnvoll, sich von seinem Arzt oder einer anderen fachkundigen Person beraten zu lassen. Und natürlich sollten Angehörige wissen, dass es eine solche Verfügung gibt, wo sie zu finden ist und was sie beinhaltet, um die Wünsche des Patienten vertreten zu können.

Eine Patientenverfügung kann zum Beispiel regeln, in welchen Krankheitsstadien bestimmte lebenserhaltende Maßnahmen nicht mehr erwünscht sind - und das möglichst konkret für viele Situationen. Ein Beispiel: Die pauschale Ablehnung „künstlicher Ernährung“ bei „tödlicher Krankheit“ ist eventuell nicht ausreichend. Denn es ist unklar, ob dies allein im Sterbeprozess oder etwa auch bei einer fortgeschrittenen Demenz, wenn der Patient nicht mehr selbstständig schlucken kann, gelten soll. Wichtig ist auch, Widersprüche zwischen Patientenverfügung und Organspendeausweis zu vermeiden. Wer laut Ausweis bereit ist zu spenden, aber in der Patientenverfügung lebensverlängernde Maßnahmen ablehnt, verhindert unter Umständen die Organentnahme, weil dazu nach dem Hirntod die Lebensfunktionen aufrechterhalten werden müssen.

Das Bundesgesundheitsministerium bietet unter www.bundesgesundheitsministerium.de/patientenverfuegung.html Textbausteine für die Formulierung einer Patientenverfügung und eine Aufklärungsbroschüre als PDF an.

Der Humanistische Verband Deutschlands berät kostenlos allgemein zu Patientenverfügungen und bietet eine kostenpflichtige Standardvariante einer Patientenverfügung an. Es gibt auch die Möglichkeit, gemeinsam eine individuelle Patientenverfügung zu erarbeiten. Dieses Angebot ist ebenfalls kostenpflichtig (Infos: www.patientenverfuegung.de).

Die Verbraucherzentrale NRW informiert unter https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/gesundheit-pflege/aerzte-und-kliniken/patientenverfuegung-so-aeussern-sie-eindeutige-und-wirksame-wuensche-13102.

Ein Musterbogen für die ÄNo zur Ansicht (nicht zum Selbstausfüllen geeignet) steht unter www.div-bvp.de.