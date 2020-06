Bis Ende Juni will die Deutsche Bahn wieder in alle Nachbarländer fahren, das kündigte das Unternehmen am Sonntag an. Seit März waren während der Corona-Pandemie zahlreiche Auslandsverbindungen ausgefallen. Ab Mitte Juni soll auch eine Direktverbindung Berlin-Dresden-Prag-Wien wieder eingeführt werden. (Mehr dazu im Blog unten)

Momentan sind für Berlin 446 aktive Fälle gemeldet (Stand Samstagabend). So ist die Zahl von Freitag auf Samstag um 30 neu Infizierte leicht gestiegen, wie die Gesundheitsverwaltung mitteilte. Am Freitagabend hatte es mit 87 Neuinfizierten den größten Anstieg seit dem 23. April gegeben.

Alle Corona-Ampeln stehen weiterhin auf Grün: Die Reproduktionszahl liegt wie am Vortag bei 0,96. Umgerechnet auf 100.000 Einwohner gab es in den vergangenen sieben Tagen 4,9 Neuinfektionen. Die Auslastung der Intensivstationen ist mit 3,3 Prozent unproblematisch.

Das Bündnis „Unteilbar“ will am Sonntag in Berlin mit einer neun Kilometer langen Menschenkette gegen soziale Ungerechtigkeit und Rassismus demonstrieren. Die Menschen sollen sich wegen der Corona-Pandemie mit Abstand aufstellen und eine Kette vom Brandenburger Tor bis zum Hermannplatz in Berlin-Neukölln bilden. Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat an Teilnehmende und Redner appelliert, die Corona-Regeln einzuhalten.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

