Wenn nicht die Leiterin einer größeren Abteilung einer in der Hauptstadt angesiedelten Bundesbehörde aufgepasst hätte, wäre uns die neueste Variante des bekannten Berliner Eigensinns vermutlich verborgen geblieben.

Jetzt aber wissen wir, dass sich das Coronavirus entweder nicht in allen Bezirken mit der gleichen Geschwindigkeit ausbreitet, oder dass sogar einzelne Gesundheitsämter dem Erreger eine entsprechende Anweisung erteilen können.

Sie glauben, da spinnt einer? Nein, nein. Wir sind in der Realität. Die Fakten: Die zitierte Abteilungsleiterin stellt fest, dass unter Quarantäne gestellte Mitarbeiter nicht gleich lang zum Hausarrest verdonnert werden, obwohl sie unter den gleichen Umständen mit einer positiv getesteten Person in Kontakt kamen. Wie kann das sein, fragte sie beim Tagesspiegel.

Und der ermittelte dies: Die Vermutung, dass in manchen Bezirken der Virus weniger lang infektiös sei als in anderen, ist falsch. Richtig ist vielmehr, dass manche Bezirke den Tag der Verhängung der Quarantäne als Tag eins werten und ab dann rechnen. Für andere Bezirke ist das aber der Tag null, und die Quarantäne beginnt erst am nächsten Tag.

Die Ausgangssperre kann unter gleichen Voraussetzungen also verschieden lang sein. Sollte man das nicht vereinheitlichen? Sollte schon. Klappt aber nicht, sagt ein Fachmann. Man habe es versucht, es sei eine uralte Diskussion. Beide Seiten beharrten auf ihrem Standpunkt.

Beweise, dass es sich um eine Variante des Ost-West-Konfliktes handelt, fanden sich nicht. Diagnose also: Morbus Berlin.