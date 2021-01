Am südöstlichen Berliner Stadtrand gibt es einen ersten Verdachtsfall der Afrikanischen Schweinepest. Ein Sprecher der Berliner Justizverwaltung bestätigte dem Tagesspiegel, dass ein womöglich infizierter Wildschweinkadaver im Potsdamer Ortsteil Groß Glienicke gefunden wurde - direkt an der Grenze zu Spandau.

Der Tierkadaver wurde zwischen Sacrower See und Glienicker See gefunden. Das tote Schwein soll kurz vor der Berliner Landesgrenze liegen. Ein erster Test auf die Afrikanische Schweinepest fiel positiv aus, eine Bestätigung des Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit steht aber noch aus.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, würde um die Kernzone des Fundortes normalerweise in einem Radius von drei Kilometern ein Zaun errichtet, inklusive Betretungsverbot. In diesem Fall wäre der Berliner Ortsteil Kladow davon betroffen. Dort liegen Einkaufszentren, etliche Häuser, drei große Schulen und Kitas. Auch BVG-Schnellbusse fahren dort.

Zurzeit stimmen sich die Berliner und Brandenburger Behörden über das weitere Vorgehen ab. Weil der Kadaver in Brandenburg gefunden wurde, haben die dortigen Behörden die Federführung. Am frühen Nachmittag soll es in Potsdam eine Pressekonferenz zu dem Fund geben, an der auch Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) teilnehmen wird.