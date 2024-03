Ein Verletzter im Krankenhaus 5000 Quadratmeter große Lagerhalle in Berlin-Wittenau in Flammen

In einer Lagerhalle in Berlin-Wittenau ist am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Abend. Die Feuerwehr sei um 16.46 Uhr zu dem Gelände in der Wallenroder Straße alarmiert worden.

Kurz vor 19 Uhr ergänzte die Berliner Feuerwehr auf der Plattform X, dass ein Übergriff der Flammen auf geparkte Lkws verhindert werden konnte. Es seien über 100 Kräfte vor Ort gewesen. Der Brand sei gelöscht, Belüftungsmaßnahmen dauerten an.

Das Feuer habe zuvor auf das darüberliegende Geschoss der 5000 Quadratmeter großen Halle übergegriffen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge brannten in der Halle gelagerte Wachsbestände, so der Sprecher. (dpa)