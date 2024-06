Tagesspiegel Plus Einblicke in private Fotoalben : Berliner Ausstellung widmet sich jüdischem Alltag während der NS-Zeit

Eine Ausstellung in Schöneberg zeigt Fotos aus dem Leben jüdischer Familien in Berlin. Alltagsszenen sind zu sehen, die zunächst nicht an die mörderischen Verbrechen der Nazis denken lassen.