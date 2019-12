Wieder ein Museumseinbruch in Berlin. In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag sind Unbekannte im Stasi-Museum in Lichtenberg eingebrochen. Gegen 10.40 Uhr hat ein Mitarbeiter des Museums den Einbruch entdeckt und die Polizei alarmiert

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sind der oder die Täter über ein Fenster im ersten Obergeschoss in das Gebäude in der Ruschestraße eingedrungen.

Die Täter flüchteten unerkannt

In dem Museum haben die Täter dann laut Polizei mehrere Vitrinen zerschlagen – und daraus Orden und Schmuck gestohlen. Sie konnten unerkannt flüchten. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt.

Das Gebäude war die Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in der DDR. Es ist 1960 als Dienstsitz von Stasi-Chef Erich Mielke errichtet worden. Demonstranten hatten die Stasi-Zentrale nach friedlicher Revolution und Mauerfall am 15. Januar 1990 gestürmt.

Wenig später entschied der Zentrale Runde Tisch, dass das Gebäude eine Gedenk- und Forschungsstelle werden soll. Ein Bürgerkomitee sicherte das Gebäude. Bereits im November 1990 wurde "Forschungs- und Gedenkstätte Normannenstraße" eröffnet. Kernstück des Museums ist die in ihrem originalen Zustand erhaltene Büroetage Erich Mielkes.