In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in eine Schule in Berlin-Gesundbrunnen eingebrochen. Dabei haben sie 242 Tablets gestohlen, die zusammengerechnet einen Warenwert von mehr als 100.000 Euro hatten. Sie waren offenbar für den digitalen Unterricht angeschafft worden.

Auf Twitter schrieb die Berliner Polizei: "Der wirtschaftliche Schaden von 100.000 € war nicht die Gesamtsumme. Ihr habt Kindern die Chance genommen, digital ihre Zukunft zu gestalten."

Der oder die Täter hatten die Türen der Sekundarschule in der Grüntaler Straße aufgebrochen und waren so in das Gebäude gelangt. Anschließend waren sie geflüchtet, so die Polizei. (Tsp)