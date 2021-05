Eineinhalb Jahre nach dem Juwelendiebstahl aus dem Dresdner Grünen Gewölbe ist der gesuchte Zwilling aus dem Berliner Remmo-Clan gefasst worden. Der Tatverdächtige wurde am Montagabend um 20.15 Uhr im Zuge einer Durchsuchung in Berlin-Treptow festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstag mitteilte. Am Dienstag kam er in Untersuchungshaft.

Damit ist nun der fünfte dringend tatverdächtige Mann gefasst worden. Der 22-Jährige, nach dem international gefahndet worden war, wurde umgehend nach Dresden gebracht.

Für Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) ist die Festnahme auch eine „klare Botschaft an die Clankriminellen“ in der Bundeshauptstadt. „Der Rechtsstaat lässt sich nicht vorführen“, sagte er laut Mitteilung vom Dienstag.

„Wer glaubt, er könne ohne Folgen unsere Gesetze brechen, wird mit dieser Festnahme wieder mal eines Besseren belehrt.“ Zugleich dankte er den Einsatzkräften aus Sachsen, den Sicherheitsbehörden des Bundes und der Berliner Polizei. „Hier zeigt sich erneut die hervorragende Polizeiarbeit und unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Polizeien der Länder und des Bundes.“

An dem Einsatz waren Zielfahnder des Bundeskriminalamtes (BKA) sowie Beamte des Landeskriminalamtes Berlin, der Berliner und Dresdner Polizei, Spezialkräfte der Bundespolizei sowie ein Mobiles Einsatzkommando beteiligt. Dabei wurden laut Staatsanwaltschaft auch ein Mobiltelefon und Kleidung sichergestellt.

Bei dem Einbruch in das berühmte sächsische Schatzkammermuseum am 25. November 2019 hatten die Täter Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten des 17. und 18. Jahrhunderts von kaum schätzbarem Wert erbeutet. Bei zwei Razzien am 17. November und am 14. Dezember 2020 waren in Berlin bereits vier Verdächtige festgenommen worden.

Spurensuche: Insgesamt 18 Objekte wurden im November in Berlin durchsucht. Foto: Annette Riedl/dpa

Sie sind seitdem in Untersuchungshaft. Der Zwillingsbruder eines Beschuldigten aber entwischte damals den Fahndern - im Januar 2021 dann sogar ein zweites Mal. Die fünf jungen Männer waren nach Überzeugung der Ermittler direkt an dem Einbruch beteiligt, ihnen werden schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung vorgeworfen.

Seit März wird auch nach vier weiteren Männern gefahndet, die im Verdacht der Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl stehen. Deren Identität ist derzeit noch unklar.

Sie könnten Ende November den Tatort ausgespäht haben und damit an der Vorbereitung des Juwelendiebstahls beteiligt gewesen sein. Das damals veröffentlichte Bild einer Videokamera zeigte das Quartett, wie es die Vitrine näher begutachtet, aus welcher dann der Schmuck gestohlen wurde.

Von dem Schmuck fehlt weiter jede Spur

Während die Fahndung nach den dringend Tatverdächtigen erfolgreich beendet ist, fehlt von dem Schmuck weiter jede Spur. Einzelne der gestohlenen Schmuckstücke aus dem Grünen Gewölbe waren für einen Millionenbetrag in Israel zum Verkauf angeboten worden. Das hatte die israelische Sicherheitsfirma CGI, die mit Ermittlungen zu dem Fall beauftragt ist, Anfang 2020 öffentlich gemacht.

Bei einem der spektakulärsten Einbrüche der vergangenen Jahrzehnte hatten die Täter die Gitter teilweise durchtrennt, Fenster samt Rahmen entfernt und waren in die barocke Schatzkammer eingedrungen. Dort stahlen sie aus den mit einer Axt zerstörten Vitrinen Diamanten und Brillanten im Wert von mehreren Hundert Millionen Euro - wenn sich das überhaupt so genau beziffert lässt, denn viele Stücke galten als einzigartig.

Die Täter kamen mit einer Axt. Eine Videokamera filmte den Diebstahl. Foto: dpa

Die Polizei veröffentlichte nach der Tat ein Bild aus einer Überwachungskamera vom ersten Fluchtfahrzeug der Täter, das kurz nach dem Einbruch in einer Tiefgarage abgestellt und angezündet wurde. Es zeigte einen hellen Audi A6 mit dunklem Dach.

Ungewöhnliches Fluchtauto: Ein heller Audi A6 mit schwarzem Dach. Foto: Polizeidirektion Dresden/dpa

Auf die Spur der Remmos kamen die Fahnder, weil die Täter bei dem Einbruch ein hydraulisches Spreizwerkzeug benutzt haben sollen. Mit den akkubetriebenen Hydraulik-Spreizern öffnet die Feuerwehr Autotüren, die nach Unfällen verklemmt sind. In Berlin waren seit 2017 mindestens fünf dieser Geräte im Wert von jeweils 10.000 Euro bei der Feuerwehr gestohlen worden.

Daher gingen die Ermittler von Parallelen zu dem Diebstahl der 100 Kilogramm schweren Goldmünze Big Maple Leaf aus dem Bode-Museum in Berlin im März 2017 aus. Auch für diese Straftat waren Mitglieder des Remmo-Clans verurteilt worden.

Die weiteren Ermittlungen zum Einbruch - auch zum Verbleib der Kunstschätze - dauern nun an. "Sie werden aufgrund des Umfangs und der Komplexität des Sachverhalts noch erhebliche Zeit in Anspruch nehmen", heißt es von der Staatsanwaltschaft Dresden. "Es ist derzeit nicht absehbar, wann die Ermittlungen abgeschlossen sein werden." (mit dpa)