Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers will nachträglich gegen das Verbot ukrainischer Fahnen an 15 Berliner Ehrenmalen und Gedenkorten am 8. und 9. Mai klagen. Das sagte er am Sonntag dem Tagesspiegel.



Evers, CDU-Landeschef Kai Wegner und andere Unionspolitiker wollten am Sonntag am Gedenken am sowjetischen Ehrenmal an der Straße des 17. Juni in Tiergarten teilnehmen, sie hatten sich laut Evers einem Verband russischer Regimekritiker angeschlossen. Die Polizei habe ihnen das Mitführen ukrainischer Fahnen verwehrt, sagte Evers.



Es sei ihm untersagt worden, eine ukrainische Fahne als Zeichen der Solidarität mit den Kriegsopfern in der Ukraine mitzuführen. Auch das Zeigen von Solidaritätsbekundungen mit dem Wortlaut „Solidarität mit der Ukraine“ und dem Adenauer-Zitat „Wir wählen die Freiheit“ sei untersagt worden.

Grundlage war eine Allgemeinverfügung der Polizei, wonach russische, ukrainische und sowjetische Fahnen, aber auch Uniformen und Militärsymbole an den 15 Gedenkorten verboten sind.



Am Montag will Evers deshalb vor dem Verwaltungsgericht eine Klage gegen die Allgemeinverfügung einreichen. Sein Ziel: Das Verbot ukrainischer Flaggen an Ehrenmalen und Erinnerungsorten im Rahmen des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkriegs soll für rechtswidrig erklärt werden.

Stefan Evers mit einer Ukrainefahne und einem Schild mit Solidaritätsbekundungen neben einem Polizeibeamten. Foto: CDU Berlin

Das Verbot russischer Fahnen sei als Billigung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine nachvollziehbar, sagte Evers. Das Verbot ukrainischer Fahnen sei hingegen nicht haltbar.

„Diese Entscheidung des Senats ist eine Schande für Berlin. Der 8. Mai mahnt uns: Nie wieder Krieg! Und es muss erlaubt sein, mit den Opfern des russischen Angriffskrieges Solidarität zu zeigen - gerade heute, und gerade an diesem Ort“, sagte Evers. „Das ist nicht nur eine Frage der Meinungsfreiheit, sondern auch des Anstands.“



Der frühere Justiziar der Berliner Polizei, Oliver Tölle, der an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Polizisten ausbildet, sagte, das Zeigen der russischen Fahne oder des Symbols Z könne in der aktuellen Lage als Billigung des Angriffskriegs gewertet werden - und damit als Straftat. Bei der Nationalflagge der Ukraine sei überhaupt nicht erkennbar, wie diese die öffentliche Sicherheit und Ordnung stören können, sagte Tölle.