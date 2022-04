Die drei Expert:innen, die für die Initiator:innen des erfolgreichen Volksentscheids „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ am Expertengremium des Berliner Senats zur Prüfung der Umsetzbarkeit einer Vergesellschaftung von Firmen mit mehr als 3000 Wohnungen teilnehmen, stehen fest. Es sind:

Anna Katharina Mangold, Professorin für Europäisches Recht an der Europa-Universität Flensburg.

Tim Wihl, seit April 2022 Vertretungsprofessor für Öffentliches Recht und Neuere Rechtsgeschichte an der Universität Erfurt.

Sowie Susanne Heeg, Professorin für Geographische Stadtforschung am Institut für Humangeographie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.

Die Initiative hatte zunächst offengelassen, ob sie sich an der Expertenkommission des Senats beteiligt oder nicht.

Erst am Dienstagabend hatte das „Plenum“ der Initiative unter Beteiligung von 200 Aktivist:innen die Entscheidung zugunsten der Teilnahme getroffen. „Reingehen und das beste dabei rausholen“, sagte Sprecher Moheb Shafaqyar zu der Stimmungslage – auch wenn die Initiative „nicht glücklich“ sei mit der Idee einer Kommission.