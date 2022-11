Eine Unantastbare Britta Ernst ist Ministerin in Brandenburg und First Lady. Was das verändert.

Zur Verleihung des internationalen M100-Medienpreises jüngst in Potsdam kam auch Britta Ernst, Brandenburgs SPD-Bildungsministerin. Sie begleitete den Hauptredner, Bundeskanzler Olaf Scholz, ihren Ehemann. Das Paar saß in der ersten Reihe zwischen Boxchampion Wladimir Klitschko und Ex-EU-Ratspräsident Donald Tusk. Nach dem Programm wurde Ernst von Kulturministerin Manja Schüle, die für die Landesregierung da war, launig gefragt: „Sag mal hattest Du nicht vorhin im Kabinett noch ein anderes Outfit?“ „Ja“, antwortete Ernst. „Aber da war ich Ministerin, jetzt bin ich First Lady.“

Diese Doppelrolle von Britta Ernst, die sie seit einem Jahr innehat, ist ein Novum für die Republik. Als Scholz Kanzler wurde, war die 61-jährige im Kabinett von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) geblieben. Scholz hatte empört auf die Frage reagiert, ob seine Frau weiterarbeite. Solange so etwas gefragt würde, gebe es in Deutschland für Gleichberechtigung noch viel zu tun.

Doch ist es wirklich so unproblematisch, wenn der Mann der Bildungsministerin Deutschland regiert? Öffentlich stellt die Konstellation bislang niemand in Frage, auch nicht die Opposition. „Das wäre unanständig“, sagt der Brandenburger AfD-Abgeordnete Dennis Hohloch. Entscheidend sei die „schlechte Politik“ von Ernst. Kathrin Dannenberg, Linke-Bildungsexpertin, sagt: „Kanzlergattin hin oder her: am Ende zählt das Ergebnis. Und das ist mager.“ Ernst agiere zu zurückhaltend gegenüber dem Bund, im Land lasse sie verwalten.

© Andreas Klaer

Für Ministerpräsident Woidke ist sie unter Gleichen im Kabinett geblieben. Sagt er jedenfalls: „Es hat sich nichts verändert. Sie ist, wie sie ist. Sie arbeitet genauso wie sie vorher gearbeitet hat.“ Jeder wisse, dass Ernst „nicht über das Amt ihres Mannes definiert werden will“. Woidke, so spiegeln es Kabinettsmitglieder, gehe mit Ernst nicht anders um. Und gerade in diesem Krisenjahr hat Woidke den kritischen Druck gegenüber dem Bund erhöht, für Entlastungspakete, besonders zur Sicherung der Raffinerie Schwedt. Durchgesetzt bei Olaf Scholz.

Sie habe Ernst zur Doppelrolle gefragt, sagt Katharina Swinka. Die Potsdamerin war bis Juli Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Berufliches und Privates würden strikt getrennt, auch beide Politikbereiche, habe Ernst erklärt. Gelingt das? „Zu 100 Prozent“, meint SPD-Mitglied Swinka. Doch die dienstlichen Wege in Brandenburg – Scholz hat hier seinen Bundestagswahlkreis – kreuzen sich, wie jüngst beim SPD-Landesparteitag in Cottbus. Da lief es so: Getrennt kommen, Abstand, gemeinsam fahren.

© Thorsten Metzner

Auch Genosse Zufall half. Kurz nach Amtsantritt von Scholz endete die Zeit von Ernst als Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Nur wenige Monate später wäre es Ernst gewesen, die neue Befunde zum miesen Abschneiden Deutschlands bei Bildungsstudien hätte kommentieren müssen. Mit oder ohne Botschaft an den Kanzler? Das ist nun eine hypothetische Frage. Doch am Mittwoch übernimmt Ernst den Vorsitz der Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder.

Was auffällt: Ernst ist mit Botschaften an den Bund ziemlich verstummt. Die besondere Konstellation „hat keinen Nachteil, aber leider auch keinen Vorteil“, sagt Danilo Fischbach, Sprecher des Landeskitaelternbeirats und Mitglied der Bundeselternvertretung. Ähnlich sieht es Günter Fuchs, Landeschef der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der alle Bildungsminister Brandenburgs seit der Wende erlebt hat. Nicht die familiäre Ernst-Scholz-Ebene treibe ihn um, sondern dass Verkündigungen der Politik und die Realität an den Schulen immer weiter auseinanderdriften.

© Thorsten Metzner

Tatsächlich liegt viel im Argen. Die IQB-Bildungsstudie, bei der Brandenburg in Mathe und Deutsch bundesweit mit am schlechtesten abschnitt, hat es offenbart. Ernst ist angreifbar. Auch im Ministerium ist die Stimmung am Tiefpunkt. Eine vernünftige Arbeitskultur zwischen Hausleitung und Arbeitsebene liege in „weiter Ferne“, heißt es in einem Brief des Personalrates an die Belegschaft vom 12. April 2022. Indirekt wird der Verdacht von Parteibuch-Besetzungen geäußert. „Es lassen sich zunehmend Zweifel nicht ausräumen, dass bei der Besetzung freier Dienstposten (auf Arbeitsebene) nicht nur die Eignung, Befähigung und fachliche Leistung ausschließliche Grundlage der Auswahlentscheidung sind.“ Umso wichtiger sei es, „wenig Freiraum für nicht verfassungstreue Personalmaßnahmen zu lassen.“

Für die Brandenburger SPD, die das Land seit 1990 regiert, geht es um ein Schlüsselressort. In der Fraktion wächst das Unbehagen, dass die Performance von Ernst nicht gut ist, dass mehr Geld ins System gepumpt werde, aber weder Leistungen besser noch Frust geringer werden. Auch in der Staatskanzlei wird das registriert. Doch, so sagen es Fraktionsmitglieder, Woidke könne mit Ernst nicht so kritisch umgehen wie mit anderen Kabinettsmitgliedern. Es sei ja nicht vorstellbar, dass Woidke die Kanzlergattin entlassen könnte. Es habe schon früher begonnen, dass Ernst nicht mehr kritisierbar wurde, „mit Scholz‘ Nominierung als Kanzlerkandidat“, so eine SPD-Abgeordnete. „Es wird mit den Augen gerollt.“

Wohl auch nach Ernst Ankündigung im Tagesspiegel-Interview, nach der Landtagswahl 2024 Bildungsministerin bleiben zu wollen. Die nächste Bundestagswahl ist erst ein Jahr später. Wenn Brandenburgs neue Regierung gebildet wird, hätte Britta Ernst weiter einen persönlichen Kanzler-Schutzschirm.

