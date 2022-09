Eine Villa voller Leben Fünf Jahre Ulme 35: Erfolgsgeschichte in Westend

Alles begann mit besorgten Flugblättern im Briefkasten. „Wir wurden aufgefordert, uns gegen die Unterbringung von Geflüchteten in der Nachbarschaft zu wehren“, erinnert sich Hardy Schmitz. Das war 2015, im bürgerlichen Westend: Die ehemalige psychiatrische Klinik in der Eschenallee sollte Flüchtlingsunterkunft werden.

Statt dagegen zu protestieren, kamen Nachbarn, zusammen mit dem Bündnis „Willkommen im Westend“, auf eine weit bessere Idee: Könnte nicht das seit Jahren leerstehende ehemalige Kurhaus auf dem Gelände der Nervenklinik zum Begegnungszentrum werden?

Seit fünf Jahren ist dieser Traum Wirklichkeit. Die engagierten Ehrenamtlichen, die sich in einem Verein zusammengeschlossen hatten, bekamen 2017 die Schlüssel zum Erdgeschoss der herrschaftlichen Villa in der Ulmenallee. Seitdem ist Leben im Gartensalon, in der Küche, in der Bibliothek, in den kleineren Räumen, auf der Gartenterrasse und im Park – in der Corona-Zeit teils digital, aber immer bunt.

Menschen aus Syrien, Afghanistan, Irak und anderen Ländern, seit März auch viele Ukrainerinnen, treffen sich mit Nachbarn zum Sprachcafé im stilvollen Salon, es gibt ein offenes Atelier, einen Chor, Beratung, Workshops, Kino-Abende, Ausstellungen und gemeinsames Kochen in der Küche, Kinder bauen ein Dorf aus Altholz im Garten, „Ulmesch“.

„Unser Grundprinzip ist, dass wir Geflüchteten und Helfenden unsere Räumlichkeiten und Kompetenzen zur Verfügung stellen. Dann können sie selber etwas daraus machen“, sagt Amei von Hülsen-Poensgen, die wie Hardy Schmitz von Anfang an dabei war.

Ebenso Mohammed Al Ghosh aus Syrien: Der Student der Medientechnik kommt zweimal die Woche zur Jobberatung in die Ulme und hilft anderen Syrern, Lebensläufe für Bewerbungen zu schreiben.

Seit 2017 wird das Projekt durch den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gefördert, das Kernteam besteht aus vier festangestellten Mitarbeitenden. Geplant ist, die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben, einen ganzen Campus mit vielen zusätzlichen Angeboten zu entwickeln. Nichts ist unmöglich hier in Westend. Auch das nicht: „Einige von denen, die besorgte Briefe geschrieben haben“, sagt Hardy Schmitz, „haben später selbst Syrer aufgenommen.“

Zur Startseite