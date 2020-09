Am Abend zogen mehrere hundert Demonstrantinnen und Demonstranten unter dem Motto „In der Offensive bleiben!“ durch Kreuzberg. Der Protest richtet sich gegen die Räumung linker Hausprojekte wie in der Rigaer Straße in Friedrichshain oder der Kiezkneipe Syndikat in Neukölln.

Schätzungen von Teilnehmenden auf Twitter zufolge beteiligen sich knapp tausend Menschen. Die Polizei ist mit 350 Einsatzkräften vor Ort. Der Demonstrationszug setzte sich kurz nach 20 Uhr am Wassertorplatz in der Nähe des Kottbusser Tors in Richtung Landwehrkanal in Bewegung. Von dort aus sollte es vorbei am Lausitzer Platz über die Köpenicker Straße bis zum Michaelkirchplatz gehen. Videos auf Twitter zufolge wurden auch Pyrotechnik und Feuerwerkskörper gezündet.

Zu der Demonstration aufgerufen hatten Gruppen aus der linksautonomen Szene in Berlin. Auch in Leipzig und Hamburg fanden ähnliche Kundgebungen statt. Unter dem Motto #interkiezionale gab es in diesem Sommer mehrere Protestaktionen gegen Räumungen. Erst Anfang August wurde die Kiezkneipe Syndikat in Neukölln unter mehrtägigem Protest geschlossen. (Tsp)