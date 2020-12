Am Mittwoch macht das Möbelhaus wegen des Corona-Lockdowns erst einmal dicht – am Dienstagvormittag schlugen Kriminelle bei Ikea in Berlin-Schöneberg noch einmal zu, um an Bargeld zu kommen.

Mindestens drei Männer sollen an dem Überfall beteiligt gewesen sein, teilte die Polizei mit. Ein Geldtransporter stand nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Hintereingang des Möbelhauses am Sachsendamm.

Als Sicherheitsmitarbeiter das Möbelhaus gerade verlassen haben, sollen sie von drei Verdächtigen angegriffen und mit Schusswaffen bedroht worden sein. Die Täter sollen dann nach Angaben der Polizei „mit ihrer Beute“ in einem weißen Audi geflüchtet sein.

Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot an. Kriminaltechniker des Landeskriminalamtes (LKA) sicherten Spuren am Tatort. Ermittler des LKA 4 – der Abteilung für Organisierte, Banden- und schwere Eigentumskriminalität – übernahmen den Fall.

Auch ein Hubschrauber der Polizei war am Vormittag am Sachsendamm im Einsatz, zahlreiche andere Kräfte der Polizei sichern die Gegend rund um den Tatort ab.