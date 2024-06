Verdächtiger Rucksack gefunden Eingang zur EM-Fanzone am Berliner Reichstag evakuiert

Der Eingangsbereich zur Fanzone am Reichstag wird evakuiert. An der Scheidemannstraße sei ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Es handle sich um ein herrenloses Gepäckstück, teilte die Berliner Polizei am Freitagnachmittag auf der Plattform X mit. Die Polizei ruft alle Fans dazu auf, die auf die Fanmeile wollen, zunächst auf die anderen Eingänge auszuweichen.

Dieser Bereich stehe den Fans deshalb aktuell nicht zur Verfügung. Die Polizei überprüfe den Gegenstand nun, es komme ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz, sagte eine Sprecherin. Ob auch der Reichstag evakuiert werden musste, war zunächst noch unklar.

Die Berliner Polizei hat auf Instagram an die Fans appelliert, erst einmal andere Eingänge zu verwenden. © Polizei Berlin

Nach Tagesspiegel-Informationen handelt es sich um einen Rucksack, der am Kontrollpunkt beim Einlass zur Fanzone herumlag. Die Polizei hat für die Untersuchung einen Sperrkreis eingerichtet, rund 1000 Personen mussten diesen Bereich nach bisherigen Informationen verlassen.

Möglicherweise, so hieß es von der Polizei, könnte der Rucksack dort auch abgestellt worden sein von einem Besucher, weil er größer als die für die Fanzone zugelassene A4-Größe für Taschen ist. Wie die B.Z. berichtet, soll bereits eine verdächtige Person festgenommen worden sein.

Unterschiedliche Angaben gab es zur Zahl der gesperrten Eingänge. Während die Polizei bei Instagram lediglich den „Bereich“ Scheidemannstraße nannte, teilte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mit: Drei Eingänge zu der Fanzone am Reichstag seien geschlossen worden, einer zunächst noch offen geblieben.