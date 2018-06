Photoshop macht’s möglich, Gesichter ohne Falten und die Stadt als schöne neue Welt. Die Wippe am Reichstag ist ein Beispiel dafür, wie Digitales die Gemüter erhitzt – und das Denken aussetzen lässt. Das heitere Spiel mit dem schönen Schein leistet nur eins: dass überhaupt kein Denkmal gebaut wird, weder vorm Reichstag noch vorm Schloss – und deshalb bin ich dagegen!

Der Geniestreich der Choreografin Sasha Waltz und des Designers Johannes Milla muss endlich gebaut werden. Dafür sprach sich die Mehrheit des Bundestags zwei Mal im Abstand eines Jahrzehnts aus, damit also zwei Belegschaften verschiedener Volksvertreter. Und dafür spricht sich der Volksmund aus, der das Denkmal „Obstschale“ und „Einheitswippe“ taufte, was Ausdruck größter Wertschätzung durch die Berliner Schnauze ist.

Käme es nun tatsächlich zur Neuauflage einer Debatte über den Standort, dann würde die Wippe kippen. Denn erstens verlaufen unter der Reichstagswiese Bahn- Tunnel, was das Einrammen von Gründungspfeilern unmöglich macht, wie der Fall des Hochhauses nahe dem Alexanderplatz zeigt, das wegen der damit verbundenen Risiken keine Baugenehmigung erhält. Zudem liegt für den Baustart am Schloss alles vor: Genehmigung, Geld und Grundstück.

Wer das Fass jetzt noch mal aufmacht, treibt deshalb, ob er will oder nicht, ein anderes Spiel und verhindert diese wippende Erinnerung an die friedliche Revolution von DDR-Bürgern, die die Verhältnisse zum Tanzen zwangen. Ralf Schönball

Tagesspiegel-Redakteur Ralf Schönball. Foto: Kai-Uwe Heinrich TSP

Die deutsche Einheit wurde an vielen Orten Deutschlands und der Welt erstritten, vollendet wurde sie jedoch an einem einzigen Ort, in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990, mit Inkrafttreten des Einigungsvertrags, symbolisch bezeugt mit dem Hissen der Deutschlandflagge und dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne. Die Einheit wurde also vor dem Reichstag besiegelt und nicht am Schloss, an dessen Wiederaufbau damals noch niemand dachte.

Die Idee, auf dem Sockel des alten kaiserlichen Nationaldenkmals eine Wippe zu bauen, die den monarchischen Herrschaftsanspruch der Hohenzollern durch eine demokratische Installation ersetzt, mag in der Theorie glänzen, in der künftigen Umgebung wird die Wippe jedoch ein Fremdkörper bleiben. Das steinerne kuppelgekrönte Hauptportal des Berliner Schlosses wird die flache, bewegliche Konstruktion in ihren mächtigen Schatten stellen. Zu eng ist hier der Raum zwischen Schloss und Spreekanal. Das Humboldt-Forum mag sich innen modern und international geben, außen dominiert das wiedererstandene Ensemble preußischer Residenzarchitektur. Dazu wurde das Schloss-Forum ja gerade wiederaufgebaut.

Ganz anders die Szenerie am Reichstag. Zwischen Kanzleramt und Bundestag hatten die Architekten Axel Schultes und Charlotte Frank ein „Bürgerforum“ geplant, das nie realisiert wurde. Jetzt könnte diese Leerstelle auf den Weiten der Reichstagswiese endlich sinnvoll gefüllt werden. Thomas Loy