Einige Teilnehmer glorifizieren Hamas-Anhänger Hunderte Menschen versammeln sich für propalästinensische Demo in Berlin

Zu einem propalästinensischen Protestzug in Berlin-Wedding versammelten sich am Sonntag rund 450 Menschen. Das teilte ein Sprecher der Berliner Polizei dem Tagesspiegel mit.

Die Demonstration mit dem Namen „Wedding für Palästina“ startete um 13 Uhr am Bahnhof Gesundbrunnen und führte über die Badstraße, Exerzierstraße sowie Schulstraße, ehe sie um 16 Uhr mit einer Abschlusskundgebung am Leopoldplatz endete. Rund 180 Einsatzkräfte begleiteten das Geschehen.

Zweimal wurde der Protestzug nach Auskunft des Sprechers gestoppt. Beim ersten Mal soll die verbotene „from the river to the sea“-Parole gerufen worden sein. Ermittlungen seien diesbezüglich eingeleitet worden. Beim zweiten Mal hätten einige Teilnehmer der Demonstration Mitglieder der Hamas glorifiziert. Welche Mitglieder namentlich erwähnt wurden, konnte der Sprecher dem Tagesspiegel zunächst nicht sagen.

Ein abschließender Bericht zur Demonstration lag dem Lagezentrum der Polizei am Abend noch nicht vor. Zur Demo hatte unter anderem das linke Kiezbündnis „65organize“ via Instagram aufgerufen.