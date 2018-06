Die drohenden Warnstreiks bei der BVG sind abgewendet: In der dritten Verhandlungsrunde einigten sich der Kommunale Arbeitgeberverband Berlin und die Gewerkschaft Verdi auf einen Kompromiss. Rückwirkend zum 1. Januar erhalten die Beschäftigten der unteren Tarifgruppen (darunter Bus-, Tram- und U-Bahnfahrer) 75 Euro mehr im Monat, alle anderen 70 Euro mehr.

Die neuen Tarife gelten für 1.000 Mitarbeiter von BVG und der BVG-Tochter Berlin Transport. Normalerweise wären die Gehälter der BVG-Mitarbeiter in diesem Jahr um zwei Prozent gestiegen, die Regel gilt seit 2013. Der Gewerkschaft reichten die zwei Prozent aber nicht aus, sie forderte 100 Euro mehr pro Mitarbeiter. Die Arbeitgeber boten zu den zwei Prozent noch ein Smartphone an, dieses Angebot wurde in den sozialen Netzwerken mit viel Häme kommentiert.