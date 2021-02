Nahe des Stadtteils Wilhelmsdorf in Brandenburg an der Havel ist am Montagabend bei klirrender Kälte ein schutzloses Neugeborenes im Freien gefunden worden. Zuerst berichtete die Zeitung "B.Z." über den Fall.

Wie die Brandenburger Polizeidirektion West mitteilt, wurden die Beamten gegen 20 Uhr zu einem Haus gerufen. Die Anruferin gab an, ein Baby, welches nach erstem Anschein erst vor kurzem entbunden worden war, im Freien gefunden zu haben. Informationen der "B.Z.", das Kind sei auf einem Campingplatz entdeckt worden, bestätigt die Polizei nicht.

Alarmierte Rettungskräfte brachten das Baby umgehend in ein Krankenhaus. Es lebte zu diesem Zeitpunkt. Zum genauen Gesundheitszustand konnte die Polizeidirektion West am späten Montagabend aber keine Angaben machen.

Erste Befragungen der Anruferin, die laut Polizei etwa Mitte 20 ist, hätten den Verdacht ergeben, dass es sich bei der Frau selbst um die Mutter des Kindes handeln könnte. Im weiteren Verlauf gab sie schließlich an, dass Kind selbst entbunden zu haben.

"Der zunächst von ihr geschilderte Sachverhalt, das Baby im Freien gefunden zu haben, wurde von ihr revidiert", schreibt die Polizeidirektion West in ihrer Mitteilung. Die Frau wurde zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sie werde zu den genauen Umständen vernommen, sobald es ihr Gesundheitszustand zulasse, hieß es.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben weitere Suchmaßnahmen im Umkreis, auch mit Hilfe eines Fährtenhundes, durchgeführt und Spuren gesichert. Der Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion West hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft das Vorliegen von möglichen Straftatbeständen.