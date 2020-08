Bei einem Streit von zwei Frauen sind am Sonntag in Neukölln fünf Polizisten verletzt worden. Gegen 13.40 Uhr wurden die Beamten zur Thomasstraße Ecke Mittelweg alarmiert, weil Freundinnen im Alter von 26 und 31 Jahren in Streit geraten waren.

Nachdem die Einsatzkräfte eingetroffen waren, mischten sich weitere Personen in die Auseinandersetzung ein. Sie sollen auf den Freund der 26 Jahre alten Frau eingeschlagen haben. Die Polizisten überwältigen die beiden Angreifer, brachten sie zu Boden.

Daraufhin attackierten fünf weitere Personen im Alter zwischen 15 und 60 Jahren die Polizisten. Mit Unterstützung weiterer Beamter wurden die Angreifer abgedrängt, dabei musste Reizgas eingesetzt werden. Neben der 31-jährigen Frau, die bei dem Streit mit ihrer Freundin eine blutende Kopfverletzung erlitten hatte, wurden fünf Beamte verletzt.

Ein Beamter erlitt einen zweifachen Bruch des Daumens und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Es wurden mehrere Strafermittlungsverfahren unter anderem wegen Körperverletzung und versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet. Die Festgenommenen wurden nach der Personalienfeststellung wieder freigelassen. (Tsp)