Einsätze in der Halloween-Nacht Polizisten und Passanten in Berlin mit Böllern beworfen

Die Berliner Polizei ist am Halloween-Abend zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Im gesamten Stadtgebiet seien unter anderem Einsatzkräfte und Passanten vereinzelt mit Böllern beworfen oder mit Pyrotechnik beschossen worden, teilte die Polizei am Dienstagabend auf X, früher Twitter, mit.

Insbesondere in die Stadtteile Märkisches Viertel, Gesundbrunnen und Gropiusstadt seien die Polizeikräfte zuvor mehrfach wegen des Abbrennens von Pyro ausgerückt. Es soll in dem Zusammenhang auch Festnahmen gegeben haben. Genauere Zahlen zu den Einsätzen konnte die Polizei am frühen Mittwochmorgen noch nicht mitteilen. Die Behörde befinde sich noch in der Auswertung, die Nacht sei jedoch „eher ruhig“ verlaufen, hieß es. Den Angaben zufolge löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr mehrere kleinere Feuer und brennende Mülltonnen. Verletzte habe es den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht gegeben.

Zuvor teilte die Berliner Polizei mit, dass sie ihre Präsenz im Stadtgebiet wegen Halloween ab Dienstagabend verstärkt. Etwa 1000 Polizisten und Polizisten seien unterwegs, teilte die Polizei am Dienstag auf der Plattform X, früher Twitter, mit. Beteiligt seien Einsatzkräfte aus Brandenburg, Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, hieß es.

„Aufgrund der Erfahrungen des Vorjahres und aus der Silvesternacht sowie den jüngsten Ereignissen ist die Polizei Berlin entsprechend sensibilisiert“, sagte ein Behördensprecher. Auch jüngste Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt spielten bei der Einsatzplanung eine Rolle.

Konkrete Angaben zu örtlichen Schwerpunkten machte der Polizeisprecher nicht. Im vergangenen Jahr hatte die Polizei ihre Präsenz erhöht, nachdem 2021 in der Halloween-Nacht vor allem junge Randalierer in mehreren Stadtteilen Böller, Flaschen und Eier auf Polizisten geworfen hatten.

Autos und ein Bus der BVG wurden ebenfalls attackiert. Auch 2022 kam es in den Stadtteilen Gesundbrunnen, Neukölln, Gropiusstadt und Prenzlauer Berg zu Ansammlungen von Personengruppen. Pyrotechnik krachte, Kinder und Jugendliche warfen Eier auf vorbeifahrende Autos. (dpa)