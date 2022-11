„Einschneidendes Erlebnis für unsere Stadt“ Regierungserklärung von Franziska Giffey zur Berliner Wahlwiederholung

Nach dem Urteil des Landesverfassungsgerichtshofs zur kompletten Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl gibt Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Donnerstag im Parlament eine Regierungserklärung ab.

„Es ist ein einschneidendes Erlebnis für unsere Stadt, das berührt auch mich als Berlinerin“, sagte Giffey zu Beginn ihrer Erklärung. Dass Wahlen reibungslos ablaufen, sei eine Grundvoraussetzung. „Der Vorgang hat großen Schaden angerichtet, es sind Fehler passiert, die nicht hätten passieren dürfen“, sagte die SPD-Politikerin. Die Verantwortung dafür liege aber auf vielen Schultern – das zeige die umfassende Begründung des Gerichts.

Giffey appellierte auch an die Handlungsfähigkeit des Senats und der rot-grün-roten Koalition: „Wir kümmern uns mit Nachdruck weiterhin um das, was jetzt das Wichtigste ist: um die Menschen in unserer Stadt, um unsere Wirtschaft, um eine gesicherte Energieversorgung unserer kritischen Infrastruktur. Wir kümmern uns darum, dass Berlin trotz der Herausforderungen weiterläuft.“

Regierende Bürgermeisterin zu sein sei „die schönste Aufgabe, die man sich vorstellen kann“, sagte Giffey, die im Februar wieder als Spitzenkandidatin zur Wahl stehen wird. „Wir fühlen uns an das Versprechen gebunden, Berlin zur Zukunftshauptstadt zu machen.“

Darüber hinaus stellt Giffey ausführlich die Ergebnisse der bisherigen Regierungsarbeit vor. Im Angesicht dreier großer Herausforderungen – bestehend aus Pandemie, Fluchtbewegung und steigenden Energiekosten – habe der Senat die Berliner:innen gut durch die Krise geführt.

Die Opposition hatte schon Ende September nach der mündlichen Verhandlung des Verfassungsgerichts eine Regierungserklärung gefordert. Giffey hatte das damals abgelehnt, aber angekündigt, Stellung zu beziehen, sobald das Urteil gesprochen ist.

Mit der Entscheidung für eine komplette Wahlwiederholung wegen zahlreicher Fehler am 26. September 2021 kommen auf den rot-grün-roten Senat mehrere Herausforderungen zu. Einerseits müssen die drei Partner zusammen weiter vernünftig regieren, was in Zeiten einer Energiekrise und hoher Inflation wichtiger denn je ist. Andererseits müssen alle Parteien erneut einen Wahlkampf organisieren und sich voneinander abgrenzen. Dafür bleibt wenig Zeit zur Vorbereitung – denn die Wiederholungswahl soll am 12. Februar stattfinden.

Am Mittwoch hatte der Berliner Verfassungsgerichtshof entschieden, dass die von zahlreichen Pannen geprägte Wahl zum Abgeordnetenhaus komplett wiederholt werden muss. Die Abstimmung vor rund 14 Monaten sei wegen „schwerer systemischer Mängel“ ungültig.

Aus Sicht des Gerichts gab es eine „Vielzahl schwerer Wahlfehler“ – und zwar schon bei der Vorbereitung, wie dann auch am Wahltag selbst. Diese seien mandatsrelevant gewesen, haben sich also auf die Zusammensetzung des Parlaments ausgewirkt. Der Grundsatz der Allgemeinheit, Gleichheit und Freiheit sei verletzt worden.

Als Beispiele für Wahlfehler nannte Gerichtspräsidentin Ludgera Selting falsche, fehlende oder eilig kopierte Stimmzettel, zu wenige Wahlurnen, die zeitweise Schließung von Wahllokalen sowie lange Schlangen davor, mit Wartezeiten von mitunter mehreren Stunden. In rund der Hälfte der 2256 Wahllokale stimmten Wähler noch nach 18 Uhr ab.

Bis zur Konstituierung des neuen Parlaments könne das aktuelle weiterarbeiten, erklärte das Gericht. Da es sich um eine Wiederholungs- und keine Neuwahl handele, ende die Legislaturperiode weiterhin 2026. Die Parteien müssen mit denselben Kandidaten antreten wie 2021.

Giffey versprach noch am Mittwoch, dass der Senat alles tun werde, um eine reibungslose Abstimmung vorzubereiten. Es seien Fehler passiert, die nicht noch einmal passieren dürften. Berlins CDU-Landeschef Kai Wegner bezeichnete die anstehende Wahlwiederholung als Chance für einen Neustart. Das Urteil des Gerichts markiere die Spitze des Versagens von Rot-Grün-Rot. (mit dpa)

