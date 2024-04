„Probleme sind schon lange bekannt“ Mieter kritisieren Eigentümer und Verwaltung des einsturzgefährdeten Hauses

Ein Haus droht der Kollaps. Mitten in Schöneberg, dort, wo Goltz- und Akazienkiez an der Grunewaldstraße aufeinander treffen, bleiben Passanten stehen, machen Fotos, zeigen sich gegenseitig die deutlich erkennbaren Risse in der Fassade. Am Mittwochmittag mussten schlagartig alle Mietparteien des Altbaus ihre Wohnungen räumen. Eine akute Einsturzgefahr drohe durch schwerwiegende Schäden in der Substanz, stellte die Bauaufsicht fest. Seitdem ist das Haus leer, die Kreuzung abgesperrt und Fabienne Grüneke ratlos.