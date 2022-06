Es tut sich ja durchaus was beim Umweltbewusstsein. Unser Obsthändler zum Beispiel hat fast nur noch Papp- statt Plastikschalen in der Auslage. Als ich zum Lob ansetze, stopft er die Schale Kirschen in eine dünne Plastiktüte und reicht sie rüber.

Ja, er habe es mit Papiertüten versucht, aber die seien teurer, da müsse er Geld für nehmen und dann hätte die Kundschaft doch lieber kostenlos Plastik. Wir einigen uns darauf, dass ich die Kirschen direkt in der Schale trage. Nichts ist perfekt, aber wir sind auf dem Weg.

Da passt es, dass jetzt auch das endlose Einweg-Plastik bei größeren Events wie dem Thai-Markt im Preußenpark in den Blick genommen wird (hier die Meldung aus unserem Bezirksnewsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf). Warum sollte es dort nicht möglich sein, für Verzehr oder Einkauf Mehrwegbehälter mitzubringen?

Wenn gleichzeitig allerdings Einweg-Kaffeebecher überall weitergenutzt werden, dann macht das den Vorstoß wenig glaubwürdig. Selbst in und vor Cafés und Bäckereien, ganz ohne „To Go“, sitzt Kundschaft mit dem plastikbezogenen und oft auch noch -bedeckelten Pappzeugs, obwohl Gläser und Tassen bereitstehen.

Ist das nun Ignoranz, schwer lässiges Ist-mir-egal oder sogar bewusste Renitenz, weil einigen die Ökos mit ihren dauernden Ansprüchen auf die Nerven gehen?

Hier noch einige Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf vom Tagesspiegel finden:

Neue Erkenntnisse zur Amokfahrt am Breitscheidplatz

Komödie am Kurfürstendamm muss wieder umziehen – diesmal wohl an den Potsdamer Platz

BVV-Themenvorschau: SPD schlägt Gedenktafel für Romy Schneider vor, Grüne lehnen Fahrradroute auf dem Spreepfad ab, FDP fordert SB-Terminals für Ausweisanträge

Sängerin feiert 30. Jubiläum ihrer Musikschule - und macht mit 70 Jahren weiter

Freikarten für Literaturabend und Open-Air-Konzert

Wo die Fête de la Musique im Bezirk gastiert

Hochhausprojekt am Rathenauplatz gescheitert

Kinofans unterstützen die Eva Lichtspiele – mit Edgar-Wallace-Filmen

Ersatz für gesperrte Bushaltestelle am Ku'damm

Neunzig neue Stolpersteine

Open-Air-Konzerte mit Jazz und Klassik – wir verlosen Tickets

Königin Silvia feiert mit schwedischer Gemeinde in Berlin

Gedenken an Walther Rathenau

Forscher:innen präsentieren sich im Einkaufszentrum

Geschichtswerkstatt veranstaltet Schiffstouren

Gespräch über Frauen in der Wirtschaft und Politik

BSR wirbt um Müllwerkerinnen

Open-Air-Filmreihe über die "Agenda 2030" der UNO

Viele Sport-News aus dem Bezirk

Den Newsletter schreibt: Cay Dobberke

Die Tagesspiegel-Newsletter die Sie hier kostenlos bestellen können gibt es für alle zwölf Berliner Bezirke, mit mehr als 263.000 Abonnements. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt darüber, was so los ist in Ihrem Bezirk. Auch lassen wir in den Newslettern oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Berliner Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.